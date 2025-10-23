Ермак: Я не согласен, что встреча Зеленского с Трампом прошла плохо

"Я не согласен с оценкой, что она (встреча - ред.) прошла плохо. Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за сиюминутными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы", - сказал Ермак.

По его словам, главное, что разговор завершился фиксацией общей стратегической позиции государств - любые переговоры и, как следствие, прекращение огня, возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.



"То есть диалог продолжается. Но это не значит, что он всегда должен приносить стопроцентный результат. Нам бы этого очень хотелось, конечно. И мы прилагаем все усилия, поверьте. Однако иногда для получения результата, кроме усилий, нужно и очень много времени", - добавил глава Офиса президента.