Ермак: Я не согласен, что встреча Зеленского с Трампом прошла плохо
Нельзя сказать, что встреча главы государства Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом 17 октября прошла плохо. Хоть Украина и не получила одобрения некоторых запросов, диалог продолжается.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Я не согласен с оценкой, что она (встреча - ред.) прошла плохо. Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за сиюминутными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы", - сказал Ермак.
По его словам, главное, что разговор завершился фиксацией общей стратегической позиции государств - любые переговоры и, как следствие, прекращение огня, возможны только с привязкой к текущей линии соприкосновения.
"То есть диалог продолжается. Но это не значит, что он всегда должен приносить стопроцентный результат. Нам бы этого очень хотелось, конечно. И мы прилагаем все усилия, поверьте. Однако иногда для получения результата, кроме усилий, нужно и очень много времени", - добавил глава Офиса президента.
Встреча Зеленского с Трампом
Напомним, 17 октября в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Важное для Украины решение по предоставлению ракет Tomahawk пока американская сторона не одобрила, хотя у Трампа заверили, что пока окончательного ответа нет и работа продолжается.
Вероятно, как предположил Зеленский, на Трампа в этом вопросе повлиял его диалог по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным.
Более того, накануне Трамп заявил, что информация о том, что США дали разрешение Киеву на дальнобойные удары по РФ является фейком.