Главная » Новости » Политика

Россияне "спрыгивают" с дипломатии только давление Tomahawk немного ослабло, - Зеленский

Киев, Вторник 21 октября 2025 14:13
UA EN RU
Россияне "спрыгивают" с дипломатии только давление Tomahawk немного ослабло, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Как только США отсрочили вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk, Кремль начал отходить от дипломатии и искать отговорки, чтобы не идти на переговоры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства напомнил об ударах РФ по инфраструктуре Сумской области, Черниговской, других регионов и добавил, что сейчас службы непрерывно работают над восстановлением повреждений для того, чтобы вернуть населению свет и тепло.

"Так же активно и максимально надо работать дипломатам, политическим лидерам. Только несколько недель назад Путин почувствовал настоящее давление и угрозу Tomahawk, сразу проявил готовность вернуться к дипломатии", - написал Зеленский и добавил, что после решения США ситуация изменилась.

Президент напомнил, что Вашингтон так и не одобрил предоставление Украине Tomahawk, после чего Москва начала искать отговорки от переговоров в Будапеште.

"И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог...Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности", - заявил Зеленский, вспоминая ежедневный террор россиян по инфраструктуре накануне зимы.

Саммит Путин-Трамп откладывается, а РФ озвучивает новые условия

Напомним, анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина оказалась под угрозой из-за позиции РФ относительно завершения войны в Украине.

Более того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Незадолго до этого президент Владимир Зеленский вернулся из Вашингтона с известием, что пока США не готовы предоставить Украине Tomahavk, которых боялся Путин.

