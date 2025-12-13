Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

Россия ночью осуществила одну из самых масштабных атак за последнее время, применив против Украины более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов.

По его словам, основной удар снова был направлен по энергетической инфраструктуре, прежде всего в южных регионах и в Одесской области. В результате атаки ранения получили два человека в Одесской области, по всей стране повреждены более десятка гражданских объектов.

После ночных обстрелов тысячи семей остались без электроснабжения в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Удары также фиксировались по Днепропетровской и Черкасской областях.

Фото: последствия обстрела Украины 13 декабря (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент подчеркнул, что все профильные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения в пострадавших громадах. Зеленский подчеркнул, что массированные атаки свидетельствуют о намерениях России продолжать террор против мирного населения.

"Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, нанести как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию", - заявил он.