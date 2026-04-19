ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ердоган запропонував Путіну зустрітися з Зеленським в Туреччині

15:47 19.04.2026 Нд
2 хв
Від чого залежить зустріч лідерів країн?
aimg Валерій Ульяненко
Ердоган запропонував Путіну зустрітися з Зеленським в Туреччині Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність організувати мирні переговори по Україні, зокрема на рівні президентів.

Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Риа Новости".

Читайте також: Лавров зробив дивну заяву про переговори з Україною

За словами Фідана, готовність Туреччини організувати переговори була передана під час контакту Ердогана як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором.

"Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях - як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", - наголосив турецький міністр.

Крім того, Фідан повідомив, що "ситуація залежить не тільки від нашого бажання", а й від "готовності сторін".

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.

Зазначимо, на початку квітня Ердоган вже заявляв, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".

Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".

РБК-Україна раніше писало, що глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Туреччина Мирні переговори
