Лавров сделал странное заявление о переговорах с Украиной

18:07 18.04.2026 Сб
Глава МИД России сделал заявление, во время которого сам себе противоречил
Антон Корж
Лавров сделал странное заявление о переговорах с Украиной Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)

В России больше не считают переговоры с Украиной "приоритетом". В то же время, Кремль якобы "открыт для переговоров", если в них будет необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова для российской пропаганды.

Читайте также: Не только Трамп. Украина хочет видеть на переговорах с Путиным еще одного президента

Во время поездки в Турцию Лавров заявил, что переговорный процесс с Украиной для Кремля больше не является "приоритетом номер один". Россия, мол, будет только "наблюдать" за тем, готовы к переговорам другие стороны, или нет.

При этом Лавров сам себе противоречил во время заявления. Поскольку его следующими словами стало то, что Россия, мол, "не навязывала" переговоры, но готова принимать в них участие.

"Сейчас тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали. Мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то дело за нами не станет", - сказал Лавров.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, что Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".

Зеленский в ответ на слова Вэнса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".

Отметим, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина услышит "услышит много нового" для себя от россиян в следующем раунде переговоров. Он отметил, что атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы