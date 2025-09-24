ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Энергодаре россияне незаконно задержали более 200 гражданских и пытали их, - Truth Hounds

Энергодар, Запорожская область, Среда 24 сентября 2025 16:18
UA EN RU
В Энергодаре россияне незаконно задержали более 200 гражданских и пытали их, - Truth Hounds Фото: в Энергодаре россияне незаконно задержали более 200 гражданских (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После оккупации Энергодара россияне начали массово преследовать украинских гражданских, в частности тех, кто участвовал в сопротивлении, работников ЗАЭС и бывших военных. Их пытали и заставляли подписывать контракты с "Росатомом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правозащитной организации Truth Hounds.

По данным правозащитников, первые задержания начались в марте 2022 года. Между 10 и 15 марта российская оккупационная администрация и военные начали подходить к украинским работникам ЗАЭС и вызывать отдельных из них для "собеседований", фактически - на допрос.

"Оккупанты начали искать проукраинских людей непосредственно на станции. Узнавали о них путем давления. Затем начали искать тех, у кого было оружие, кто даже косвенно участвовал в обороне города, в Теробороне. Они приходили задерживать людей прямо на станции, если это были ядерщики, и задерживали их на работе", - рассказал один из работников ЗАЭС.

Truth Hounds задокументировала не менее двух случаев "собеседований" с персоналом ЗАЭС в конце марта 2022 года и не менее 11 подобных инцидентов по состоянию не позднее середины сентября 2022 года.

В конце мая 2022 года российские оккупационные власти усилили похищения и задержания гражданских в Энергодаре после покушения на коллаборациониста - оккупационного "мэра" города Андрея Шевчика.

В конце сентября 2022 года, после проведения российского псевдореферендума в Энергодаре, количество похищений, задержаний, а также случаев бесчеловечного обращения и пыток в отношении гражданских, включая персонал ЗАЭС, резко возросло.

Организация Truth Hounds выяснила, что российские войска создали по меньшей мере семь мест незаконного содержания в Энергодаре и на окружающих территориях.

Также российские оккупанты незаконно удерживали под стражей не менее 226 жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС, среди них:

  • 66 участников сопротивления российской оккупации Энергодара;
  • шесть бывших военнослужащих ВСУ;
  • трое родственников военнослужащих ВСУ;
  • 78 украинских работников ЗАЭС;
  • 11 владельцев оружия;
  • 102 обычных гражданских жителя Энергодара, в том числе предпринимателей.

Некоторые люди из этого списка имели несколько статусов одновременно (например, гражданский, работник ЗАЭС и участник сопротивления оккупации).

Как выяснили правозащитники, украинцев держали в переполненных местах содержания, где заключенных физически и психологически пытали, чтобы получить информацию, наказать за инакомыслие, запугать, принудить к признаниям и сотрудничеству.

Российские войска лишали задержанных пищи, воды и медицинской помощи. Обычной практикой россиян были избиения, удары электрическим током, сексуальное насилие, имитация казней и угрозы членам семей задержанных.

На допросах оккупационные силы часто пытались получить информацию о деятельности сопротивления, наличии оружия и связях с украинскими военными. Некоторых задержанных заставляли подписывать соглашение о сотрудничестве или контракт с "Росатомом", а многих задержанных снимали на видео, где они делали ложные заявления, восхваляя российские силы или дискредитируя Украину в целях пропаганды.

Исследование Truth Hounds показывает, что такие злоупотребления были распространенными и систематическими действиями, направленными против гражданского населения. Кроме того, нападения умышленно направлялись на сертифицированный персонал и специалистов с уникальными техническими навыками, необходимыми для бесперебойной работы реактора ЗАЭС.

Это создавало риски для безопасного функционирования станции и повышало возможность аварии.

В выводах к отчету Truth Hounds обращается к иностранным правительствам с просьбой прекратить сотрудничество с "Росатомом" и ввести против компании санкции за ее роль в преследовании украинцев в Энергодаре, а органы правосудия - расследовать преступления против украинцев, в том числе и роль "Росатома".

Оккупация ЗАЭС

Напомним, российские войска оккупировали Запорожскую АЭС и сам город Энергодар во время масштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года.

С тех пор оккупанты систематически нарушают нормы безопасной эксплуатации ядерного объекта, что создает постоянную угрозу техногенной катастрофы. На территории станции они разместили военную технику и личный состав.

В "Энергоатоме" заявили, что Запорожская АЭС пока не может быть запущена в эксплуатацию. На данный момент ее техническое состояние этого не позволяет.

17 сентября этого года команда экспертов МАГАТЭ зафиксировала обстрелы Запорожской АЭС. Несколько снарядов разорвались на территории в непосредственной близости к станции.

В Агентстве отметили, что на станции нарушены 6 из 7 ключевых столпов ядерной безопасности.

Россия пытается переложить на Украину ответственность за нарушение ядерной безопасности.

Как недавно сообщалось, Россия незаконно удерживает 13 работников Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Запорожская область Энергодар Война в Украине
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"