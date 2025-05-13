Террор на Запорожской АЭС: Россия незаконно удерживает 13 работников в неволе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

После захвата крупнейшей станции Европы российские военные начали осуществлять беспрецедентное давление на атомщиков, которые отказались сотрудничать с агрессором и подписывать контракты с российским "Росатомом".

С начала оккупации более 5000 специалистов смогли покинуть Энергодар, и компания продолжает трудоустраивать их в других подразделениях.

Однако известно о 13 работниках, которые попали в руки оккупантов. Из них семеро уже "осуждены" по вымышленным обвинениям, трое находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, а судьба еще трех остается неизвестной - их считают пропавшими без вести.

Особенно трагическим является случай водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука, которого россияне пытали до смерти в начале полномасштабного вторжения.

Согласно информации "Энергоатома", РФ продолжает использовать ЗАЭС как военную базу, где хранятся взрывоопасные боеприпасы, а техническое оборудование станции продолжает деградировать.

О каком-либо безопасном перезапуске ЗАЭС пока не может быть и речи.