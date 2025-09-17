ua en ru
Политика
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы возле Запорожской АЭС

Запорожская область, Энергодар, Среда 17 сентября 2025 01:25
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы возле Запорожской АЭС Иллюстративное фото: российские военные на ЗАЭС (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Команда МАГАТЭ зафиксировала обстрелы вблизи Запорожской атомной электростанции. Инцидент вновь подчеркнул постоянные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

В отчете МАГАТЭ от 16 сентября отмечается, что несколько артиллерийских снарядов попали на территорию за пределами Запорожской АЭС, примерно в 400 метрах от площадки хранения дизельного топлива. После попадания снарядов наблюдатели зафиксировали черный дым в трех местах возле станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что команда, базирующаяся на Запорожской АЭС, зафиксировала обстрелы поблизости и видела дым с трех соседних участков. Станция уведомила инспекторов о попадании снарядов за пределами площадки, что привело к возгоранию растительности, которое в настоящее время локализовано.

Команда отметила, что обстрелы были спорадическими и продолжались примерно два часа, начиная с 13:26 по местному времени, включая три выстрела около 14:30. Стрельба была слышна вблизи района попадания, а позже с главной административной зоны станции был замечен дым снаружи объекта. Команда пока не смогла осмотреть район, но планирует сделать это при обеспечении безопасности.

Хотя сообщений о пострадавших и повреждениях оборудования не поступало, инцидент еще раз подтвердил постоянные угрозы ядерной безопасности. Гросси подчеркнул: «Военные действия все еще угрожают Запорожской АЭС. То, что раньше казалось немыслимым — обстрелы рядом с крупными атомными объектами — стало обычным явлением во время этой войны. Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности возле АЭС».

Кроме того, Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что команды агентства на Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС за последние недели зафиксировали значительное увеличение военной активности, что повышает риски для всех атомных объектов Украины.

Отметим, что международное сообщество получило важный сигнал о восстановлении контроля над ядерными объектами Ирана после официальных сообщений о соглашении между Тегераном и МАГАТЭ.

Напоминаем, что Россия заявляет о планах обновления своих ядерных возможностей на фоне «колоссальных угроз» со стороны Запада, подчеркивая важность ядерного потенциала для сохранения суверенитета государства.

