В Енергодарі росіяни незаконно затримали понад 200 цивільних та катували їх, - Truth Hounds

Енергодар, Запорізька область, Середа 24 вересня 2025 16:18
В Енергодарі росіяни незаконно затримали понад 200 цивільних та катували їх, - Truth Hounds Фото: в Енергодарі росіяни незаконно затримали понад 200 цивільних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після окупації Енергодару росіяни почали масово переслідувати українських цивільних, зокрема тих, хто брав участь у спротиві, працівників ЗАЕС та колишніх військових. Їх катували та змушували підписувати контракти з "Росатомом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт правозахисної організації Truth Hounds.

За даними правозахисників, перші затримання почалися в березні 2022 року. Між 10 і 15 березня російська окупаційна адміністрація та військові почали підходити до українських працівників ЗАЕС і викликати окремих з них для "співбесід", фактично - на допит.

"Окупанти почали шукати проукраїнських людей безпосередньо на станції. Дізнавалися про них шляхом тиску. Потім почали шукати тих, у кого була зброя, хто навіть побічно брав участь в обороні міста, у Теробороні. Вони приходили затримувати людей прямо на станції, якщо це були ядерники, і затримували їх на роботі", - розповів один з працівників ЗАЕС.

Truth Hounds задокументувала щонайменше два випадки "співбесід" з персоналом ЗАЕС наприкінці березня 2022 року і щонайменше 11 подібних інцидентів станом не пізніше середини вересня 2022 року.

У кінці травня 2022 року російська окупаційна влада посилила викрадення та затримання цивільних в Енергодарі після замаху на колаборанта - окупаційного "мера" міста Андрія Шевчика.

У кінці вересня 2022 року, після проведення російського псевдореферендуму в Енергодарі, кількість викрадень, затримань, а також випадків нелюдського поводження і тортур щодо цивільних, включно з персоналом ЗАЕС, різко зросла.

Організація Truth Hounds зʼясувала, що російські війська створили щонайменше сім місць незаконного утримання в Енергодарі та на навколишніх територіях.

Також російські окупанти незаконно утримували під вартою щонайменше 226 мешканців Енергодару та співробітників ЗАЕС, серед них:

  • 66 учасників спротиву російській окупації Енергодару;
  • шість колишніх військовослужбовців ЗСУ;
  • троє родичів військовослужбовців ЗСУ;
  • 78 українських працівників ЗАЕС;
  • 11 власників зброї;
  • 102 звичайних цивільних мешканці Енергодару, зокрема підприємців.

Деякі люди з цього списку мали кілька статусів одночасно (наприклад, цивільний, працівник ЗАЕС та учасник спротиву окупації).

Як з'ясували правозахисники, українців тримали в переповнених місцях утримання, де ув’язнених фізично та психологічно катували, щоб отримати інформацію, покарати за інакомислення, залякати, примусити до зізнань і співпраці.

Російські війська позбавляли затриманих їжі, води та медичної допомоги. Звичною практикою росіян були побиття, удари електричним струмом, сексуальне насильство, імітація страт і погрози членам родин затриманих.

На допитах окупаційні сили часто намагалися отримати інформацію про діяльність опору, наявність зброї та звʼязки з українськими військовими. Деяких затриманих змушували підписувати угоду про співпрацю або контракт з «Росатомом», а багатьох затриманих знімали на відео, де вони робили неправдиві заяви, вихваляючи російські сили або дискредитуючи Україну з метою пропаганди.

Дослідження Truth Hounds показує, що такі зловживання були поширеними та систематичними діями, спрямованими проти цивільного населення. Крім того, напади навмисне спрямовувалися на сертифікований персонал і фахівців з унікальними технічними навичками, необхідними для безперебійної роботи реактора ЗАЕС.

Це створювало ризики для безпечного функціонування станції та підвищувало можливість аварії.

У висновках до звіту Truth Hounds звертається до іноземних урядів з проханням припинити співпрацю з "Росатомом" і ввести проти компанії санкції за її роль у переслідування українців в Енергодарі, а органи правосуддя - розслідувати злочини проти українців, зокрема і роль "Росатому".

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська окупували Запорізьку АЕС та саме місто Енергодар під час масштабного вторгнення Росії в Україну у березні 2022 року.

Відтоді окупанти систематично порушують норми безпечної експлуатації ядерного об'єкта, що створює постійну загрозу техногенної катастрофи. На території станції вони розмістили військову техніку та особовий склад.

В "Енергоатомі" заявили, що Запорізьку АЕС поки що не може бути запущено в експлуатацію. На даний момент її технічний стан цього не дозволяє.

17 вересня цього року команда експертів МАГАТЕ зафіксувала обстріли Запорізької АЕС. Кілька снарядів розірвалися на території у безпосередній близькості до станції.

В Агентстві зазначили, що на станції порушено 6 із 7 ключових стовпів ядерної безпеки.

Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за порушення ядерної безпеки.

Як нещодавно повідомлялося, Росія незаконно утримує 13 працівників Запорізької АЕС на тимчасово окупованих територіях.

