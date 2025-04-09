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В "Энергоатоме" сделали заявление о запуске в работу ЗАЭС

Украина, Среда 09 апреля 2025 15:40
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В "Энергоатоме" сделали заявление о запуске в работу ЗАЭС Фото: и.о. главы правления "Энергоатома" Петр Котин (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Наталия Гурковская

Запорожская АЭС пока не может быть запущена в эксплуатацию. На данный момент ее техническое состояние этого не позволяет.

Об этом заявил и.о. главы правления "Энергоатома" Петр Котин, передает РБК-Украина.

“Она потерна, она не работает. И я могу с уверенностью сказать, что запустить ее в том состоянии в котором она сейчас находится, никому не удастся”, - сказал он журналистам.

Вторжение РФ в Украину

Росссийские воска вторглись в Украину в феврале 2022 года. В то время был захвачен город Энергодар Запорожской области. Именно там расположена Запорожская АЭС, которую оккупанты тоже захватили. ЗАЭС была оккупирована в первые дни масштабного вторжения.

В результате Украина потеряла 7,8 ГВт генерации, что составляет 40% от производства электроэнергии всеми АЭС страны.

На данный момент российские войска используют ЗАЭС не по назначению. Там они устроили схроны для техники и места для дислокации живой силы.

Также россияне нарушают правила ее эксплуатации. Например, ЗАЭС оказывалась на грани блэкаута в ноябре 2024 года трижды.

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Запорожская АЭС Энергоатом Энергодар Война в Украине
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