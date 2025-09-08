На оккупированной ЗАЭС нарушены 6 из 7 столпов ядерной безопасности, - глава МАГАТЭ

В результате российского полномасштабного вторжения в Украину и захвата Запорожской АЭС на станции были нарушены почти все столпы ядерной безопасности.

Как передает РБК-Украина , об этом глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время выступления перед Советом управляющих Агентства.

Глава МАГАТЭ заявил, что на Запорожской АЭС нарушены шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Под этим подразумеваются семь ключевых компонентов ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного вторжения России.

К ним относятся:

физическая целостность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи.

По его словам, станцию обеспечивает только одна внешняя линия электропередачи, что создает серьезные риски. Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один из них не может быть безопасно запущен.

Уровень воды в охлаждающем бассейне снизился до 13,4 м, близко к критическому порогу в 12 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя.

МАГАТЭ подчеркивает необходимость строительства насосной станции для обеспечения стабильной работы систем охлаждения. Продолжающиеся боевые действия вблизи станции вызывают серьезное беспокойство и увеличивают риски.