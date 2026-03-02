Россия массированно атаковала Кривой Рог: на предприятии возникли пожары
Российские оккупанты в ночь на 2 марта массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи и канал главы Совета обороны города Александра Вилкула.
"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении ОГА в 06:00.
За несколько часов до этого Александр Вилкул информировал, что враг осуществляет массированный удар "Шахедами" по городу. Причем в тот момент в направлении Кривого Рога летели еще минимум 5 дронов.
Обстрел Кривого Рога
Напомним, в ночь на 26 февраля россияне осуществили очередной комбинированный удар по Украине. Враг бил по городам ракетами и дронами.
В частности, Кривой Рог попал под долговую атаку. В результате вражеского обстрела пострадали около десятка домов, причем один дом был поврежден очень серьезно.
"В результате атаки по имеющейся на данный момент информации повреждено около 10 жилых домов, один пятиэтажный дом серьезно - там пробита крыша, детский сад, пожарная часть, административные здания, также горел автомобиль, еще одно авто повреждено", - проинформировали власти.
Также мы писали, что в ночь на 8 января враг совершил комбинированный удар по Кривому Рогу. Из-за вражеского обстрела было повреждено 29 многоэтажек, до 10 объектов бизнеса и автомобилей, а также объект инфраструктуры.