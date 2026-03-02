Россия массированно атаковала Кривой Рог: на предприятии возникли пожары

Российские оккупанты в ночь на 2 марта массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно, люди не пострадали", - говорится в сообщении ОГА в 06:00. За несколько часов до этого Александр Вилкул информировал, что враг осуществляет массированный удар "Шахедами" по городу. Причем в тот момент в направлении Кривого Рога летели еще минимум 5 дронов.