ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне нанесли двойной удар по гостинице в Сумах: фото последствий

Пятница 27 февраля 2026 08:38
UA EN RU
Россияне нанесли двойной удар по гостинице в Сумах: фото последствий Фото: россияне нанесли двойной удар по отелю в Сумах (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска под утро атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар, спасатели эвакуировали около 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Читайте также: Россия ударила авиацией по Сумах: ранены двое детей и женщина

"Россия нанесла удары по отелю - во время ликвидации пожара произошла повторная атака. Попадание произошло в центральной части города. Спасатели эвакуировали 50 граждан", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.

В национальной полиции подчеркнули, что удар по центру областного центра враг нанес около 4 часов утра, на месте работают полицейские и спасатели.

Удары РФ по Сумам и области

Российские войска ежедневно атакуют Сумы и общины региона ударными дронами и КАБами. Так, недавно российские войска нанесли авиационный удар по частному сектору Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.

Кроме того, в ночь на 17 февраля около 03:10 российские войска атаковали Кириковскую общину на Сумщине тремя беспилотниками. Под обстрел попали жилые дома местных жителей.

В результате атаки погибла 68-летняя женщина. Ранения получили ее родственники - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое детей в возрасте 7 и 15 лет. В соседнем доме пострадали 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Также ранее российский дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находилась семья - мужчина, женщина и их дочь. Все трое получили ранения, при этом 66-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Сумская область Сумы ГСЧС
Новости
Буданов ответил, пойдет ли на выборы в случае перемирия
Буданов ответил, пойдет ли на выборы в случае перемирия
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше