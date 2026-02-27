Россияне нанесли двойной удар по гостинице в Сумах: фото последствий

Российские войска под утро атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар, спасатели эвакуировали около 50 человек.

Читайте также : Россия ударила авиацией по Сумах: ранены двое детей и женщина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Россия нанесла удары по отелю - во время ликвидации пожара произошла повторная атака. Попадание произошло в центральной части города. Спасатели эвакуировали 50 граждан", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.

В национальной полиции подчеркнули, что удар по центру областного центра враг нанес около 4 часов утра, на месте работают полицейские и спасатели.

Удары РФ по Сумам и области

Российские войска ежедневно атакуют Сумы и общины региона ударными дронами и КАБами. Так, недавно российские войска нанесли авиационный удар по частному сектору Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.