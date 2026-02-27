Россияне нанесли двойной удар по гостинице в Сумах: фото последствий
Российские войска под утро атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар, спасатели эвакуировали около 50 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
"Россия нанесла удары по отелю - во время ликвидации пожара произошла повторная атака. Попадание произошло в центральной части города. Спасатели эвакуировали 50 граждан", - отметили в ГСЧС.
Сообщается, что во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.
В национальной полиции подчеркнули, что удар по центру областного центра враг нанес около 4 часов утра, на месте работают полицейские и спасатели.
Удары РФ по Сумам и области
Российские войска ежедневно атакуют Сумы и общины региона ударными дронами и КАБами. Так, недавно российские войска нанесли авиационный удар по частному сектору Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.
Кроме того, в ночь на 17 февраля около 03:10 российские войска атаковали Кириковскую общину на Сумщине тремя беспилотниками. Под обстрел попали жилые дома местных жителей.
В результате атаки погибла 68-летняя женщина. Ранения получили ее родственники - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое детей в возрасте 7 и 15 лет. В соседнем доме пострадали 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.
Также ранее российский дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находилась семья - мужчина, женщина и их дочь. Все трое получили ранения, при этом 66-летняя женщина получила тяжелые травмы.