Украина пережила зиму, но Россия готовит новые удары, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым ударам по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский отметил, что сегодня каждый украинец может сказать, что Украина прошла самую сложную зиму за все годы в РФ не смогла нас сломать.

"Россияне хотели превратить эту зиму на уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе - десятки ракет, сотни "Шахедов", - сказал он.

В то же время президент добавил, что Российская Федерация не собирается останавливаться с ударами и уже есть информация о подготовке к новым обстрелам.

"Это факт, они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа, чья служба в защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной сейчас, как и зимой. На каждую угрозу надо реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", - резюмировал глава государства.