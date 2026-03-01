ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина пережила зиму, но Россия готовит новые удары, - Зеленский

Воскресенье 01 марта 2026 21:00
UA EN RU
Украина пережила зиму, но Россия готовит новые удары, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке России к новым ударам по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Читайте также: Риск отключений света летом: эксперт назвал угрозы из-за изменения прайс-кепов

Зеленский отметил, что сегодня каждый украинец может сказать, что Украина прошла самую сложную зиму за все годы в РФ не смогла нас сломать.

"Россияне хотели превратить эту зиму на уничтожение Украины и украинцев. Но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. Украина отразила за эту зиму большое количество массированных ударов, когда в одном ударе - десятки ракет, сотни "Шахедов", - сказал он.

В то же время президент добавил, что Российская Федерация не собирается останавливаться с ударами и уже есть информация о подготовке к новым обстрелам.

"Это факт, они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию, поэтому каждый, чья работа, чья служба в защищать Украину от ударов, должен быть так же сосредоточен весной сейчас, как и зимой. На каждую угрозу надо реагировать и сбивать российские цели, максимум из возможного", - резюмировал глава государства.

Что известно об отключении света в Украине

Напомним, на днях гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что Киев, возможно, вернется к привычным графикам отключений света не раньше апреля.

По его словам, сейчас ситуация в энергосистеме столицы остается стабильно сложной из-за неравномерной возможности передачи электричества между районами.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине уже подготовили детальные планы по ремонту и обновлению защиты энергетики. Он отметил, что их доработают и утвердят на уровне СНБО.

Глава государства добавил, что рассчитывает на максимальную вовлеченность в процесс областных и местных властей, поскольку хороший опыт необходимо расширять для тех областей, у которых было больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше