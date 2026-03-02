Десяток "прилетов" и дроны с пяти направлений: как ПВО отбила ночную атаку россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 02 марта противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 70 из них - "Шахеды", - заявили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 84 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на четырех локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.