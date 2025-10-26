Во Франции были задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра, - Le Figaro

Во Франции правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в резонансном ограблении Лувра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По данным издания, оба мужчины взяты под стражу по подозрению в организованном ограблении и участии в преступной группировке. Одного из них арестовали в аэропорту Руасси, когда он пытался вылететь в Алжир. Второго задержали в парижском регионе, в районе Сен-Дени. Правоохранители продолжают розыск возможных сообщников.

Следствие установило, что в галерее Наполеона злоумышленники оставили более 150 доказательств - в частности ДНК, отпечатки пальцев и другие следы.

Несмотря на задержание подозреваемых, похищенные драгоценности - восемь предметов общей стоимостью около 88 млн евро - до сих пор не найдены. Речь идет о диадемах, ожерельях, серьгах и брошах, которые когда-то принадлежали императрице Марии-Луизе, королеве Гортензии, королеве Марии-Амелии и императрице Евгении, жене Наполеона III.

Известно, что корону императрицы Евгении обнаружили неподалеку от музея - поврежденную и, вероятно, брошенную грабителями во время бегства.

Ограбление Лувра

Напомним, 19 октября во Франции был ограблен Лувр - главный музей страны. Злоумышленники похитили восемь уникальных экспонатов общей стоимостью около 102 млн долларов.

Воры проникли в Галерею Аполлона, где хранятся ювелирные ценности времен Наполеона, и сумели вынести драгоценности прямо во время часа посещения. После этого они скрылись на мотоциклах. Инцидент обнажил серьезные недостатки в системе безопасности Лувра и вызвал широкий резонанс во Франции.