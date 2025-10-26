Во Франции были задержаны двое подозреваемых в ограблении Лувра, - Le Figaro
Во Франции правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в резонансном ограблении Лувра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, оба мужчины взяты под стражу по подозрению в организованном ограблении и участии в преступной группировке. Одного из них арестовали в аэропорту Руасси, когда он пытался вылететь в Алжир. Второго задержали в парижском регионе, в районе Сен-Дени. Правоохранители продолжают розыск возможных сообщников.
Следствие установило, что в галерее Наполеона злоумышленники оставили более 150 доказательств - в частности ДНК, отпечатки пальцев и другие следы.
Несмотря на задержание подозреваемых, похищенные драгоценности - восемь предметов общей стоимостью около 88 млн евро - до сих пор не найдены. Речь идет о диадемах, ожерельях, серьгах и брошах, которые когда-то принадлежали императрице Марии-Луизе, королеве Гортензии, королеве Марии-Амелии и императрице Евгении, жене Наполеона III.
Известно, что корону императрицы Евгении обнаружили неподалеку от музея - поврежденную и, вероятно, брошенную грабителями во время бегства.
Ограбление Лувра
Напомним, 19 октября во Франции был ограблен Лувр - главный музей страны. Злоумышленники похитили восемь уникальных экспонатов общей стоимостью около 102 млн долларов.
Воры проникли в Галерею Аполлона, где хранятся ювелирные ценности времен Наполеона, и сумели вынести драгоценности прямо во время часа посещения. После этого они скрылись на мотоциклах. Инцидент обнажил серьезные недостатки в системе безопасности Лувра и вызвал широкий резонанс во Франции.
Несмотря на отсутствие задержаний на момент инцидента, министр внутренних дел Лоран Нуньес заверил, что правоохранители продолжают активное расследование.
Как сообщалось ранее, 22 октября музей возобновил работу после ограбления, убытки от которого оценили в 88 млн евро.