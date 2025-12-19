Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине важной победой
Решение Европейского Союза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи - это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал россиянам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.
"Это важная победа", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что без этой финансовой поддержки Украине было бы значительно сложнее удерживать устойчивость в войне.
"То, что европейские лидеры нашли такой формат - для нас это усиление. Это сигнал РФ, что нет смысла воевать: мы поддержаны финансово и не будем сыпаться на фронте", - заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что хотя война сама по себе не имеет положительных результатов, нынешнее решение ЕС является важным знаком как для украинского общества, так и для противника.
"В войне нет положительных результатов, но на сегодня это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал врагу", - добавил он.
Финансовая помощь Украине
Напомним, лидеры стран-членов Европейского Союза одобрили на саммите решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Этот льготный кредит рассматривался как альтернатива репарационному займу, если план использования замороженных активов РФ для помощи Киеву не сработает.
Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может состояться только после того, как Россия компенсирует Украине убытки, нанесенные своей агрессивной войной.
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что встреча не завершится, пока не будет найдено решение.
Ранее Германия предупреждала ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.