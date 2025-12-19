Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине важной победой

Решение Европейского Союза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи - это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал россиянам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.

"Это важная победа", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что без этой финансовой поддержки Украине было бы значительно сложнее удерживать устойчивость в войне.

"То, что европейские лидеры нашли такой формат - для нас это усиление. Это сигнал РФ, что нет смысла воевать: мы поддержаны финансово и не будем сыпаться на фронте", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что хотя война сама по себе не имеет положительных результатов, нынешнее решение ЕС является важным знаком как для украинского общества, так и для противника.

"В войне нет положительных результатов, но на сегодня это позитивный сигнал для общества и резкий сигнал врагу", - добавил он.