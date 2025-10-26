Ограбление Лувра: самые дорогие драгоценности музея будут спрятаны под землей, - СМИ

Фото: драгоценности вывозят из Лувра на хранение в банк (Getty Images)

После ограбления Лувра, музей передал часть своих самых ценных драгоценностей на хранение в Банк Франции. Речь идет о банке, золото-валютные резервы которого хранятся под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перевозка некоторых ценных предметов из галереи "Аполлон" музея, где хранятся французские королевские драгоценности, была осуществлена в пятницу под охраной спецслужб, Reuters отмечает, что Банк Франции расположен всего в 500 метрах от Лувра. Золотой запас в нем хранится в глубоком подземном хранилище. Теперь там же будут находиться и артефакты музея. Оба учреждения пока не комментировали ситуацию агентству.