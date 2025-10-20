ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото)

Понедельник 20 октября 2025 18:20
UA EN RU
Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото) Во время ограбления из Лувра украли восемь "бесценных сокровищ" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во время ограбления Лувра во Франции было похищено якобы восемь "бесценных сокровищ" - исторически ценных ювелирных изделий. Среди них - тиары, ожерелья (колье) и серьги, которые принадлежали французским королевам и императрице Евгении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Какие сокровища исчезли из Лувра после ограбления

Согласно информации французской ежедневной газеты, злоумышленники взломали в Лувре две витрины "с высоким уровнем безопасности" и похитили восемь предметов, имеющих "неоценимую историческую ценность".

Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели (сначала ее носила королева Гортензия - дочь первой жены Наполеона Жозефины де Богарне, а позже - жена Луи-Филиппа Мария-Амели де Бурбон-Сицилия).

Уточняется, что это изделие (высотой 6,2 см и шириной 10,7 см) изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото)Драгоценная тиара в Лувре (фото: Getty Images)

Кроме того, неизвестные похитили якобы и ожерелье (колье) из сапфирового ювелирного набора, а также серьги из него.

Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото)Набор ювелирных изделий (фото: wikipedia.org)

Другие драгоценности, о которых упоминает Le Parisien, - изумрудное ожерелье (колье) и пара изумрудных сережек, которые стали подарком Наполеона его второй жене (Марии-Луизе Австрийской) в марте 1810 года.

Уточняется, что это - работа ювелира Франсуа-Реньо Нито, украшенная по меньшей мере 32 изумрудами и 1138 бриллиантами.

Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото)Изумрудные украшения из семьи Марии-Луизы (фото: Getty Images)

Кроме того, из Лувра якобы исчезла:

  • так называемая "брошь-реликварий" - исключительный набор из 94 бриллиантов, который принадлежал императрице Евгении (последней императрице Франции, которая правила как регент при Наполеоне III);
  • тиара императрицы Евгении;
  • большой бант с лифа императрицы Евгении.

Ограбление в сердце Парижа: какие драгоценности похитили преступники из Лувра (фото)Драгоценный бант императрицы Евгении (фото: collections.louvre.fr)

Напомним, утром воскресенья, 19 октября, произошло резонансное ограбление в сердце Франции. Злоумышленники за считанные минуты попали в Лувр и украли ряд драгоценностей.

Впоследствии стало известно, что ворам удалось проникнуть в галерею Аполлона и похитить ряд ценностей эпохи Наполеона.

Уже вскоре на французском телевидении показали первое видео момента ограбления галереи Аполлона в Лувре (исходя из обнародованных кадров, все произошло буквально на глазах у многочисленных посетителей, ведь музей на тот момент уже был открыт).

При этом одну из похищенных исторических драгоценностей правоохранители нашли позже неподалеку от здания музея. Речь идет о поврежденной в результате происшествия короне императрицы Евгении (которую, вероятно, случайно потеряли преступники).

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя "ограбление года" в Лувре отметил, что это - "нападение на наследие", которое ценит нация.

"Потому что это - наша история. Мы найдем похищенные изделия. И виновные будут привлечены к ответственности", - пообещал глава государства.

Читайте также, что стоит знать об одном из самых известных музеев мира, расположенном в центре Парижа, - Лувре (который когда-то был королевским дворцом).

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов