Грабители из Лувра задержаны на стадионе в Париже перед футбольным матчем

Франция, Париж, Суббота 01 ноября 2025 01:50
Грабители из Лувра задержаны на стадионе в Париже перед футбольным матчем Иллюстративное фото: грабители из Лувра задержаны на стадионе в Париже перед футбольным матчем (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Ограбление парижского Лувра, которое потрясло Францию в октябре, получило неожиданное продолжение — часть подозреваемых задержали прямо во время футбольного матча чемпионата страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания France Info.

Во Франции правоохранители задержали четырех человек, которых подозревают в дерзком ограблении Лувра.

Сообщается, что злоумышленников нашли в очереди на матч Лиги 1 между "Парижем" и "Лионом", где они спокойно ожидали входа на стадион.

Ограбление произошло утром 19 октября и заняло всего несколько минут. Неизвестные похитили девять драгоценностей из коллекции Наполеона. По словам прокурора Лоры Беккуо, стоимость похищенного оценивается примерно в 88 миллионов евро.

Как проходило задержание

Арест прошел вечером 29 октября около 20:30 по местному времени в Париже. Операцию провели сотрудники французской бригады по борьбе с бандитизмом. По сообщениям полиции, задержание прошло быстро и без инцидентов.

В целом после кражи в музее арестованы уже как минимум семь человек. По версии следствия, один из задержанных был под наблюдением с самого начала расследования.

Его личность установили по анализу ДНК, который подтвердил участие мужчины в преступлении. Он, по данным Le Parisien и RTL, мог быть водителем одного из мотоциклов, на которых грабители скрылись с места происшествия.

Еще четырех задержанных подозревают в связи с организаторами нападения. Следователи считают их близкими сообщниками преступников, участвовавшими в подготовке ограбления.

Что известно об ограблении

Кража ювелирных украшений из коллекции Наполеона стала одной из самых громких в истории Лувра. По предварительным данным, преступники действовали профессионально и спланировали все заранее.

Камеры наблюдения зафиксировали, как они покидают здание музея на мотоциклах, увозя драгоценности.

Расследование продолжается, а эксперты не исключают, что к преступлению могли быть причастны международные криминальные группировки.

Футбольный фон инцидента

Любопытно, что задержание произошло во время одного из самых зрелищных матчей чемпионата Франции. Встреча между "Парижем" и "Лионом" завершилась со счетом 3:3.

В игре было два удаления, а "Лион" после матча остался на пятом месте турнирной таблицы, тогда как столичный клуб удерживает 12-ю позицию.

