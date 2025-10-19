В Париже ограбили Лувр

Сегодня днем в Париже ограбили музей Лувр. Сейчас он полностью закрыт для посещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Франции Рашида Дати.

По ее словам, сегодня утром на открытии музея произошло ограбление. Сообщений о пострадавших нет.

"Я нахожусь на месте вместе с музеем и полицейскими нарядами. Продолжается расследование", - добавила она.

Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его жены: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Как сообщает Le Parisien, преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, "использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона".

После чего, разбив окна, двое мужчин, под наблюдением сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

На сайте музея пока уточняется, что сегодня музей будет закрыт "по исключительным причинам". Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.