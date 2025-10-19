ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Париже ограбили Лувр

Париж, Воскресенье 19 октября 2025 13:01
UA EN RU
В Париже ограбили Лувр Фото: в Париже ограбили Лувр (Musée du Louvre)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем в Париже ограбили музей Лувр. Сейчас он полностью закрыт для посещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Франции Рашида Дати.

По ее словам, сегодня утром на открытии музея произошло ограбление. Сообщений о пострадавших нет.

"Я нахожусь на месте вместе с музеем и полицейскими нарядами. Продолжается расследование", - добавила она.

Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его жены: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Как сообщает Le Parisien, преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, "использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона".

После чего, разбив окна, двое мужчин, под наблюдением сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

На сайте музея пока уточняется, что сегодня музей будет закрыт "по исключительным причинам". Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Напомним, что в Киеве мужчина ограбил военную, которая проходит лечение.

А весной этого года Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане в центре Вашингтона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов