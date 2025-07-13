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Украинка впервые стала призером "Уимблдона"-U14: что известно

Воскресенье 13 июля 2025 21:16
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Украинка впервые стала призером "Уимблдона"-U14: что известно София Белинская (фото: ITF / Федерация Тенниса Украины)
Автор: Екатерина Урсатий

София Белинская вошла в историю украинского тенниса, став первой представительницей страны, которая добралась до финала юношеского турнира на Уимблдоне в возрастной категории U14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финальный матч.

Юная украинская теннисистка завоевала медаль Уимблдона

В решающем матче 13-летняя спортсменка уступила представительнице Японии Сакино Миязави со счетом 6:3, 5:7, 5-10.

Финал имел драматический ход: после уверенно выигранного первого сета украинка повела 5:3 во второй партии, однако не смогла удержать преимущество и проиграла решающий тайбрейк.

Украинка впервые стала призером &quot;Уимблдона&quot;-U14: что известно

София Белинская (фото: Арата Ямаока / TENNIS Club)

Путь Белинской к финалу

На групповом этапе Уимблдона Белинская одержала две победы. Сначала переиграла хозяйку турнира британку Грейс Уотсон (7:6, 6:4), а затем без проблем разгромила австралийку Сирессу Джексон (6:1, 6:1).

Несмотря на поражение в третьем матче группы от американки Эмери Комбс (4:6, 6:7), украинка заняла первое место и квалифицировалась в полуфинал.

В 1/2 финала София уверенно обыграла соперницу из Южной Кореи - Эри Хон (6:3, 2:6, 10-3), гарантировав себе первую для Украины медаль в истории турнира U14 на Уимблдоне.

Украинка впервые стала призером &quot;Уимблдона&quot;-U14: что известно

София Белинская (фото: ITF / Федерация тенниса Украины)

Участие украинских теннисисток в турнире

На соревнованиях также выступала еще одна представительница Украины - Виолетта Скрип. Она не смогла преодолеть групповой этап, уступив в двух из трех матчей.

Стоит отметить, что юношеский Уимблдон в категории до 14 лет проводится с 2022 года.

Нынешнее участие Белинской стало самым успешным для украинского тенниса на этих соревнованиях и подтвердило высокий потенциал новой генерации спортсменок.

Ранее мы писали о, как Свёнтек с историческим разгромом выиграла первый "Уимблдон" в карьере.

Также читайте о том, как Ястремская оказалась среди самых успешных украинок на "Уимблдоне".

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