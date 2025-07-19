Драма в Гамбурге: Ястремская в нервной битве проиграла Буассон на пути к финалу турнира WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№34 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA 250 в Гамбурге. В напряженном полуфинальном поединке украинка, посеянная под вторым номером, уступила пятой сеяной, французской теннисистке Лоис Буассон (№145 WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Первая партия сложилась для украинки крайне неудачно. Ястремская не смогла найти свою игру, много ошибалась и позволила сопернице полностью доминировать на корте, что вылилось в быстрое поражение со счетом 1:6.

Зато второй сет превратился в настоящую драму. При счете 3:5 в пользу Буассон казалось, что матч близится к завершению. Однако Даяна проявила характер, совершила невероятный камбэк и, выиграв три гейма подряд, вышла вперед - 6:5.

К сожалению, дожать француженку и перевести игру в решающую партию не удалось. Судьба сета решалась на напряженном тай-брейке, где сильнее оказалась Буассон.

Турнир WTA в Гамбурге, полуфинал

Даяна Ястремская - Лоис Буассон - 1:6, 6:7(5)

Поражение в Гамбурге стало для Ястремской первым в трех полуфиналах этого сезона.

Этот проигрыш лишил украинку шанса повторить уникальное достижение американки Джессики Пегулы - единственной теннисистки, которая в этом году играла в финалах на всех трех покрытиях.

Ранее Даяна выходила в решающие матчи на харде в Линце и на траве в Ноттингеме.

Несмотря на поражение, выступление в Гамбурге стало для украинки успешным и позволит ей укрепить свои позиции в мировом рейтинге перед серией турниров в Северной Америке.