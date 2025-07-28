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Свитолина в топ-15, а Костюк и Ястремская теряют позиции: новый рейтинг WTA

Понедельник 28 июля 2025 13:45
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Свитолина в топ-15, а Костюк и Ястремская теряют позиции: новый рейтинг WTA Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала обновленный мировой рейтинг по итогам турниров, которые состоялись с 21 по 27 июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Women's Tennis Association.

Обновленный рейтинг WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свою позицию и осталась на 13-м месте мирового рейтинга.

В то же время две другие теннисистки из топ-100 потерпели падение. Марта Костюк опустилась на одну строчку и сейчас занимает 28-е место, а Даяна Ястремская потеряла две позиции, оказавшись на 35-й позиции.

Улучшение демонстрирует Юлия Стародубцева, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 73-е место.

В то же время трое других украинских теннисисток в топ-200 потеряли свои позиции. Ангелина Калинина опустилась на 132-ю строчку, Александра Олейникова на 176-ю, а Дарья Снигур на 193-ю.

В обновленном топ-10 рейтинга WTA изменений не произошло. Первое место продолжает удерживать "нейтральная" теннисистка Арина Сабаленка, а десятку завершает испанка Паула Бадоса.

Топ-10 WTA по состоянию на 28 июля 2025 года:

  1. Арина Сабаленка - 12420 очков
  2. Коко Гофф (США) - 7669
  3. Ига Швьонтек (Польша) - 6813
  4. Джессика Пегула (США) - 6423
  5. Мирра Андреева - 4914
  6. Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - 4553
  7. Аманда Анисимова (США) - 4470
  8. Мэдисон Киз (США) - 4374
  9. Жасмин Паолини (Италия) - 3576
  10. Паула Бадоса (Испания) - 3454

Позиции украинских теннисисток:

  • 13. Элина Свитолина - 2794 очка
  • 28. Марта Костюк - 1616 (-1)
  • 35. Даяна Ястремская - 1394 (-2)
  • 73. Юлия Стародубцева - 899 (+1)
  • 132. Ангелина Калинина - 550 (-5)
  • 176. Александра Олейникова - 420 (-4)
  • 193. Дарья Снегирь - 384 (-1)
  • 227. Анастасия Соболева - 323 (-11)
  • 261. Валерия Страхова - 280 (+2)
  • 288. Леся Цуренко - 235 (+5)

Рейтинг в парном разряде

Украинка Людмила Киченок удерживает 16-е место. Ее сестра Надежда, благодаря победе на турнире в Праге, поднялась на 52-ю строчку.

Также в топ-100 парного рейтинга находится Марта Костюк, которая занимает 86-е место.

Позиции украинских теннисисток в парном рейтинге WTA:

  • 16. Людмила Киченок - 4235 очков (без изменений)
  • 52. Надежда Киченок - 1605 очков (+29 позиций)
  • 85. Марта Костюк - 942 очка (+1)
  • 188. Валерия Страхова - 645 очков (+97)
  • 187. Надя Колб - 421 очко (+14)
  • 229. Марина Колб - 358 очков (+56)
  • 460. Ангелина Калинина - 150 очков (+92)
  • 488. Даяна Ястремская - 138 очков (+82)

Следующие две недели украинские теннисистки проведут на корте канадского турнира WTA 1000 в Монреале, где будут бороться за новые рейтинговые очки.

В частности, Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская попали в список сеяных и пропускают первый раунд, а Юлия Стародубцева в первом круге встретится с одной из представительниц Китая Ван Яфань.

Ранее мы писали о встрече Свитолиной с украинскими детьми, которые вернулись из оккупации и депортации.

Также читайте о том, сколько зарабатывает самая успешная теннисистка Украины.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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