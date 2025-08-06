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Четыре украинки на старте WTA 1000 в Цинциннати: кто соперницы?

Среда 06 августа 2025 19:13
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Четыре украинки на старте WTA 1000 в Цинциннати: кто соперницы? Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В Цинциннати состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира серии WTA 1000. В этом году участие в соревнованиях примут сразу четыре представительницы Украины.

О расписании турнира сообщает РБК-Украина.

Украинские теннисистки на старте турнира

В Цинциннати состоялась жеребьевка основной сетки престижного турнира серии WTA 1000.

В этом году участие в соревнованиях примут сразу четыре представительницы Украины - Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Трое из них - Свитолина, Костюк и Ястремская - будут стартовать сразу со второго раунда, тогда как Стародубцева начнет соревнования с первого круга.

Жеребьевка Юлии Стародубцевой

Юлия Стародубцева (№73 WTA) встретится с победительницей квалификации, а в случае успеха ее соперницей станет американка Аманда Анисимова (№7 WTA), пятая сеяная турнира.

Эти теннисистки уже встречались в мае 2025 года в Париже, где украинка уступила в двух сетах.

Соперницы Марты Костюк

Марта Костюк (№27 WTA), во втором раунде сыграет либо против немки Татьяны Марии (№41 WTA), либо против одной из теннисисток, которая пройдет квалификацию.

Для Костюк это будет уже четвёртое выступление на "Открытый чемпионат в Цинциннати". Дальше всего она доходила в прошлом году до 1/8 финала, тогда украинка уступила первой ракетке мира Изи Свёнтек со счетом 1:2.

Планы Элины Свитолиной на турнир

Элина Свитолина (№13 WTA) встретится с победительницей матча между Алишей Паркс (США, №74 WTA) и Барборой Крейчиковой (Чехия, №80 WTA).

Для украинки это уже девятое выступление в Цинциннати. Ее лучшим достижением остаются четвертьфиналы, в 2014 году она впервые дошла до такого уровня, а в 2018-м снова повторила этот результат.

В прошлом году Свитолина добралась до 1/8 финала, где уступила белоруске Арине Сабаленко в двух сетах.

Выступление Даяны Ястремской

Соперницами Даяны Ястремской (№35 WTA) во втором круге станет либо американка Энн Ли (№59 WTA), либо одна из квалифаерок.

Турнир в Цинциннати она будет играть в пятый раз. В 2024 году украинка проиграла в первом раунде Каролине Муховой. Лучший ее результат - выход в третий круг в 2020-м, где Ястремская уступила Наоми Осаке.

Дата начала и дальнейшие планы

Первые матчи основной сетки турнира стартуют 7 августа. "Cincinnati Open" - последний турнир серии WTA 1000 перед US Open, который начнется 24 августа. Все украинки также заявлены на участие в этом Грэндслеме.

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