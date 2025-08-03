Ястремская выбыла из турнира в Монреале: шанс на украинское дерби потерян

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на престижном турнире WTA 1000 в Монреале. В матче третьего раунда она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Ход игры

Матч длился 2 часа 33 минуты и стал вторым очным противостоянием между теннисистками.

Как и на Открытом чемпионате Австралии 2024, победу снова праздновала представительница Казахстана. Рыбакина удачно воспользовалась ошибками Ястремской и уверенно добавила в решающем сете, переломив игру в последних геймах.

Украинского дерби - не будет

Таким образом, запланированного украинского четвертьфинала в Монреале не будет.

Ранее в эту стадию турнира уже вышла другая украинка - Марта Костюк, которая в драматичном матче одолела американку Маккартни Кесслер. В четвертьфинале Рыбакина встретится именно с Костюк.

Свою встречу четвертого круга 3 августа должна провести и Элина Свитолина - соперницей первой ракетки Украины будет Аманда Анисимова из США.