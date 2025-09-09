"Единое окно" для выезда за границу: что изменится для водителей и перевозчиков уже завтра

Что меняется для международных перевозчиков и водителей

Согласно информации Минразвития, с 8:00 утра среды, 10 сентября, при бронировании места в очереди для пересечения границы - для водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков - нужно заполнять данные только в системе "еЧерга".

Подчеркивается, что с этого момента создавать заявку "18-60" (так называемый "Шлях") - не нужно.

Украинцам напомнили, что ранее алгоритм бронирования места в очереди для военнообязанных водителей выглядел так:

сперва - заявка в модуль "18-60" (онлайн-система "Шлях");

затем - регистрация места в "еЧерга".

"Модуль "18-60" был нужен для верификации информации о военнообязанных водителях при пересечении границы", - объяснили гражданам.

Теперь - в результате обновления системы и упрощения процессов для перевозчиков - сотрудники Государственной пограничной службы Украины будут верифицировать наличие регистрации водителя в системе "еЧерга".

Она будет отображать только те данные, которые имеются в Едином комплексе информационных систем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ЕКИС Укртрансбезопасности).

"Таким образом будет проверяться соответствие постановлению Кабмина №57 (об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, - Ред.) в контексте наличия информации о водителях в ЕКИС", - добавили в Минразвития.

Таким образом, "единым окном" заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта за границу станет "еЧерга".

Кто из водителей сможет выехать за границу для выполнения перевозок

В Минразвития подчеркнули, что пересечение границы для выполнения коммерческих перевозок будет доступно только тем водителям, которые внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности.

"Именно в ЕКИС Укртрансбезопасности систематизируется вся информация о лицензированном перевозчике. Поэтому, соответственно, зарегистрировать в системе "еЧерга" для пересечения границы можно будет только тех водителей, которые официально внесены в кабинет перевозчика", - объяснили гражданам.

Речь идет при этом не только о военнообязанных водителях, а в целом - о водителях, которые выполняют коммерческие перевозки.

"То есть все водители должны быть внесены в электронный кабинет, даже если они исключены из воинского учета по разным основаниям", - сообщили в Минразвития.

Что важно знать и сделать каждому перевозчику

В завершение в Министерстве развития общин и территорий Украины рассказали, что важно знать и делать перевозчикам, чтобы избежать проблем на границе:

проверять актуальный перечень водителей в электронном кабинете ЕКИС Укртрансбезопасности (ведь поставить в "еЧерга" можно только того водителя, который имеется в кабинете перевозчика в его лицензионном деле);

ЕКИС Укртрансбезопасности (ведь поставить в "еЧерга" можно только того водителя, который имеется в кабинете перевозчика в его лицензионном деле); проверять паспортные данные водителей - таковы ли они, как в действующем загранпаспорте водителя (если данные не совпадают - их нужно обновить, ведь именно по загранпаспорту оформляется выезд из Украины);

- таковы ли они, как в действующем загранпаспорте водителя (если данные не совпадают - их нужно обновить, ведь именно по загранпаспорту оформляется выезд из Украины); при регистрации места в очереди для водителя - проверять правильность внесения всех данных ;

; обращать внимание на то, чтобы водитель использовал для выезда именно тот загранпаспорт, который указан в "еЧерга" и ЕКИС;

перед увольнением водителя - проверять, имеется ли регистрация этого водителя в актуальную очередь (если очередь есть, то сначала водителя в "еЧерга" нужно заменить на другого, а уже потом - проставлять в кабинете ЕКИС дату увольнения).

"Если же вы сначала внесете данные об увольнении водителя, то очередь будет отменена автоматически. Соответственно запись на пересечение границы будет потеряна", - объяснили в Минразвития.