"Единое окно" для выезда за границу: что изменится для водителей и перевозчиков уже завтра

Со среды, 10 сентября 2025 года, в Украине меняется алгоритм бронирования места в очереди для пересечения границы - для водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Согласно информации Минразвития, с 8:00 утра среды, 10 сентября, при бронировании места в очереди для пересечения границы - для водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков - нужно заполнять данные только в системе "еЧерга".
Подчеркивается, что с этого момента создавать заявку "18-60" (так называемый "Шлях") - не нужно.
Украинцам напомнили, что ранее алгоритм бронирования места в очереди для военнообязанных водителей выглядел так:
"Модуль "18-60" был нужен для верификации информации о военнообязанных водителях при пересечении границы", - объяснили гражданам.
Теперь - в результате обновления системы и упрощения процессов для перевозчиков - сотрудники Государственной пограничной службы Украины будут верифицировать наличие регистрации водителя в системе "еЧерга".
Она будет отображать только те данные, которые имеются в Едином комплексе информационных систем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (ЕКИС Укртрансбезопасности).
"Таким образом будет проверяться соответствие постановлению Кабмина №57 (об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, - Ред.) в контексте наличия информации о водителях в ЕКИС", - добавили в Минразвития.
Таким образом, "единым окном" заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта за границу станет "еЧерга".
В Минразвития подчеркнули, что пересечение границы для выполнения коммерческих перевозок будет доступно только тем водителям, которые внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности.
"Именно в ЕКИС Укртрансбезопасности систематизируется вся информация о лицензированном перевозчике. Поэтому, соответственно, зарегистрировать в системе "еЧерга" для пересечения границы можно будет только тех водителей, которые официально внесены в кабинет перевозчика", - объяснили гражданам.
Речь идет при этом не только о военнообязанных водителях, а в целом - о водителях, которые выполняют коммерческие перевозки.
"То есть все водители должны быть внесены в электронный кабинет, даже если они исключены из воинского учета по разным основаниям", - сообщили в Минразвития.
В завершение в Министерстве развития общин и территорий Украины рассказали, что важно знать и делать перевозчикам, чтобы избежать проблем на границе:
"Если же вы сначала внесете данные об увольнении водителя, то очередь будет отменена автоматически. Соответственно запись на пересечение границы будет потеряна", - объяснили в Минразвития.
Напомним, проект "Электронная очередь для пересечения границы" - это инструмент, который позволяет водителю и перевозчику управлять собственным временем вместо ожидания пересечения границы в физической очереди перед пунктом пропуска.
"еЧерга" работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами.
Летом 2025 года Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "еЧерга" для пересечения границы.
Они предусмотрели, в частности, приоритетное прибытие в пункты пропуска некоторых грузовиков, а также автомобилей Сил безопасности и обороны Украины.
Кроме того, в сервисе "еЧерга" обновили правила выезда из Украины автобусов.
Между тем функционирование системы "Шлях" для водителей, которые перевозят гуманитарные грузы, Кабинет министров прекратил еще в феврале 2025 года.
Читайте также, как изменится въезд украинцев в ЕС с октября.