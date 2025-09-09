"Єдине вікно" для виїзду за кордон: що зміниться для водіїв і перевізників вже завтра

Що змінюється для міжнародних перевізників і водіїв

Згідно з інформацією Мінрозвитку, з 8:00 ранку середи, 10 вересня, під час бронювання місця в черзі для перетину кордону - для водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників - потрібно заповнювати дані лише в системі "єЧерга".

Наголошується, що з цього моменту створювати заявку "18-60" (так званий "Шлях") - не потрібно.

Українцям нагадали, що раніше алгоритм бронювання місця в черзі для військовозобов'язаних водіїв виглядав так:

спершу - заявка до модуля "18-60" (онлайн-система "Шлях");

потім - реєстрація місця в "єЧерга".

"Модуль "18-60" був потрібен для верифікації інформації про військовозобов'язаних водіїв під час перетину кордону", - пояснили громадянам.

Тепер - у результаті оновлення системи та спрощення процесів для перевізників - співробітники Державної прикордонної служби України будуть верифікувати наявність реєстрації водія в системі "єЧерга".

Вона відображатиме лише ті дані, що наявні в Єдиному комплексі інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (ЄКІС Укртрансбезпеки).

"Таким чином буде перевірятись відповідність постанові Кабміну №57 (про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України, - Ред.) у контексті наявності інформації про водіїв в ЄКІС", - додали в Мінрозвитку.

Отже, "єдиним вікном" заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту за кордон стане "єЧерга".

Хто з водіїв зможе виїхати за кордон для виконання перевезень

У Мінрозвитку наголосили, що перетин кордону для виконання комерційних перевезень буде доступний лише тим водіям, які внесені до електронного кабінету перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки.

"Саме в ЄКІС Укртрансбезпеки систематизується вся інформація про ліцензованого перевізника. Тож, відповідно, зареєструвати в системі "єЧерга" для перетину кордону можна буде лише тих водіїв, які офіційно внесені до кабінету перевізника", - пояснили громадянам.

Йдеться при цьому не лише про військовозобов'язаних водіїв, а в цілому - про водіїв, які виконують комерційні перевезення.

"Тобто всі водії повинні бути внесенні до електронного кабінету, навіть якщо вони є виключеними з військового обліку за різними підставами", - повідомили в Мінрозвитку.

Що важливо знати й зробити кожному перевізнику

Насамкінець у Міністерстві розвитку громад і територій України розповіли, що важливо знати й робити перевізникам, аби уникнути проблем на кордоні:

перевіряти актуальний перелік водіїв в електронному кабінеті ЄКІС Укртрансбезпеки (адже поставити в "єЧергу" можна лише того водія, що наявний в кабінеті перевізника в його ліцензійній справі);

ЄКІС Укртрансбезпеки (адже поставити в "єЧергу" можна лише того водія, що наявний в кабінеті перевізника в його ліцензійній справі); перевіряти паспортні дані водіїв - чи вони такі ж, як у чинному закордонному паспорті водія (якщо дані не співпадають - їх потрібно оновити, адже саме за закордонним паспортом оформлюється виїзд з України);

під час реєстрації місця в черзі для водія - перевіряти правильність внесення всіх даних;

звертати увагу на те, щоб водій використовував для виїзду саме той закордонний паспорт, який вказаний в "єЧерзі" та ЄКІС;

перед звільненням водія - перевіряти, чи наявна реєстрація цього водія в актуальну чергу (якщо черга є, то спочатку водія в "єЧерзі" потрібно замінити на іншого, а вже потім - проставляти в кабінеті ЄКІС дату звільнення).

"Якщо ж ви спочатку внесете дані про звільнення водія, то черга буде скасована автоматично. Відповідно запис на перетин кордону буде втрачено", - пояснили у Мінрозвитку.