"єЧерга" по-новому: какие грузовики получат приоритет на границе и когда это заработает
Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "єЧерга" для пересечения границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Зачем в "єЧерга" вводят новые правила
Украинцам рассказали, что недавно Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "єЧерга" для пересечения границы.
Речь идет о приказе №1028 от 20 июня 2025 года (зарегистрированном Министерством юстиции) насчет утверждения Правил очередности прибытия грузовых автомобилей в международные и межгосударственные пункты пропуска через государственную границу Украины с использованием электронной системы "Электронная очередь пересечения границы".
Отмечается, что обновленные правила направлены, прежде всего:
- на обеспечение прогнозируемости времени ожидания в онлайн-очереди;
- на учет перевозки приоритетных товаров.
Именно на основе этих правил будет происходить:
- дальнейшее обновление системы "єЧерга";
- разработка необходимого функционала.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба поделился, что цель ведомства - "чтобы каждый перевозчик пересекал границу прогнозируемо и предсказуемо".
"Для этого мы постоянно работаем над модернизацией системы "єЧерга", - добавил он.
Чиновник отметил, что новые правила:
- учитывают потребности бизнеса;
- обеспечивают приоритет для ряда грузов;
- позволят сделать систему более прогнозируемой.
"Это - очередной шаг к цифровому, прозрачному и эффективному управлению границей", - подытожил Кулеба.
Основные изменения, предусмотренные новыми правилами
Утвержденные министерством правила функционирования и использования системы "єЧерга" предусматривают, в частности, приоритетное прибытие в пункты пропуска грузовиков:
- со скоропортящимися грузами;
- которые перевозят товары предприятий со статусом "Авторизованный экономический оператор" (АЭО);
- которые имеют транзитную декларацию (Т1) или книжку МДП (Carnet TIR).
Гражданам объяснили, что соотношение приоритетных грузов к другим типам будет рассчитываться в соответствии с принятым правилом - 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом: 1 грузовик со скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЕО/Т1/МДП: 5 грузовиков, которые не имеют приоритета.
Кроме того, предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, следующих в служебных нуждах.
Новые правила в "єЧерга" (инфографика: mindev.gov.ua)
Еще одно важное нововведение в правилах - инструменты обеспечения прогнозируемости "єЧерга".
Речь идет о предотвращении ситуаций, когда перевозчики бронируют место в очереди "на всякий случай" - без четкого намерения выполнить перевозку.
Ведь тем самым они увеличивают очередь, которая становится непрогнозируемой в период массовых отмен или продлений времени ожидания со стороны перевозчиков (особенно в выходные дни).
Украинцам объяснили, что для преодоления этого явления в системе будет ограничено:
- количество продлений очереди;
- количество отмен очередей.
Так, воспользоваться функцией продления очереди можно будет один раз в два месяца (60 дней) для каждого грузового автомобиля перевозчика.
Между тем отсрочить заезд на пункт пропуска можно будет один раз в 4,6,8 или 10 часов.
Отменить очередь пользователи смогут, как и раньше.
В то же время электронная система автоматически будет блокировать возможность зарегистрировать в новую очередь конкретный грузовик в течение двух недель в следующих случаях:
- пользователь внес недостоверные данные о водителе, грузе или транспортном средстве;
- выявлены данные о пересечении границы без регистрации в "єЧерга";
- выявлены данные о перевозке груза, но при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство;
- пользователь дважды подряд самостоятельно отменял место в очереди для грузовика, который уже был в статусе "въезда в пункт пропуска";
- состоялось аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;
- за сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди в течение последних 30 дней.
В завершение украинцам объяснили, что команда проекта уже работает над внедрением утвержденных правил - проводит технические доработки системы на соответствие им.
Следовательно, новые правила будут доступны после обновления функционала системы.
Ответственность за нарушения и запуск новых правил в работу (инфографика: mindev.gov.ua)
Напомним, электронная очередь для пересечения границы - это инструмент, который позволяет водителю и перевозчику управлять собственным временем вместо ожидания пересечения границы в физической очереди перед пунктом пропуска.
Сейчас "єЧерга" работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами.
Благодаря системе границу на выезд из Украины по онлайн-записи пересекли уже более 2,2 млн транспортных средств. Из них более 200 тысяч - автобусы.
Тем временем в Государственной пограничной службе предупредили украинцев о "летних" очередях на границе и объяснили, как их можно избежать.
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