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"єЧерга" по-новому: какие грузовики получат приоритет на границе и когда это заработает

Понедельник 04 августа 2025 17:22
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"єЧерга" по-новому: какие грузовики получат приоритет на границе и когда это заработает Некоторые грузовики получат приоритет при пересечении границы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "єЧерга" для пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Зачем в "єЧерга" вводят новые правила

Украинцам рассказали, что недавно Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы "єЧерга" для пересечения границы.

Речь идет о приказе №1028 от 20 июня 2025 года (зарегистрированном Министерством юстиции) насчет утверждения Правил очередности прибытия грузовых автомобилей в международные и межгосударственные пункты пропуска через государственную границу Украины с использованием электронной системы "Электронная очередь пересечения границы".

Отмечается, что обновленные правила направлены, прежде всего:

  • на обеспечение прогнозируемости времени ожидания в онлайн-очереди;
  • на учет перевозки приоритетных товаров.

Именно на основе этих правил будет происходить:

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба поделился, что цель ведомства - "чтобы каждый перевозчик пересекал границу прогнозируемо и предсказуемо".

"Для этого мы постоянно работаем над модернизацией системы "єЧерга", - добавил он.

Чиновник отметил, что новые правила:

  • учитывают потребности бизнеса;
  • обеспечивают приоритет для ряда грузов;
  • позволят сделать систему более прогнозируемой.

"Это - очередной шаг к цифровому, прозрачному и эффективному управлению границей", - подытожил Кулеба.

Основные изменения, предусмотренные новыми правилами

Утвержденные министерством правила функционирования и использования системы "єЧерга" предусматривают, в частности, приоритетное прибытие в пункты пропуска грузовиков:

  • со скоропортящимися грузами;
  • которые перевозят товары предприятий со статусом "Авторизованный экономический оператор" (АЭО);
  • которые имеют транзитную декларацию (Т1) или книжку МДП (Carnet TIR).

Гражданам объяснили, что соотношение приоритетных грузов к другим типам будет рассчитываться в соответствии с принятым правилом - 1 грузовик АЭО/Т1/МДП со скоропортящимся грузом: 1 грузовик со скоропортящимся грузом: 1 грузовик АЕО/Т1/МДП: 5 грузовиков, которые не имеют приоритета.

Кроме того, предусмотрено внеочередное прибытие в пункты пропуска автомобилей Сил безопасности и обороны Украины, следующих в служебных нуждах.

&quot;єЧерга&quot; по-новому: какие грузовики получат приоритет на границе и когда это заработаетНовые правила в "єЧерга" (инфографика: mindev.gov.ua)

Еще одно важное нововведение в правилах - инструменты обеспечения прогнозируемости "єЧерга".

Речь идет о предотвращении ситуаций, когда перевозчики бронируют место в очереди "на всякий случай" - без четкого намерения выполнить перевозку.

Ведь тем самым они увеличивают очередь, которая становится непрогнозируемой в период массовых отмен или продлений времени ожидания со стороны перевозчиков (особенно в выходные дни).

Украинцам объяснили, что для преодоления этого явления в системе будет ограничено:

  • количество продлений очереди;
  • количество отмен очередей.

Так, воспользоваться функцией продления очереди можно будет один раз в два месяца (60 дней) для каждого грузового автомобиля перевозчика.

Между тем отсрочить заезд на пункт пропуска можно будет один раз в 4,6,8 или 10 часов.

Отменить очередь пользователи смогут, как и раньше.

В то же время электронная система автоматически будет блокировать возможность зарегистрировать в новую очередь конкретный грузовик в течение двух недель в следующих случаях:

  • пользователь внес недостоверные данные о водителе, грузе или транспортном средстве;
  • выявлены данные о пересечении границы без регистрации в "єЧерга";
  • выявлены данные о перевозке груза, но при регистрации в очереди было указано пустое транспортное средство;
  • пользователь дважды подряд самостоятельно отменял место в очереди для грузовика, который уже был в статусе "въезда в пункт пропуска";
  • состоялось аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;
  • за сутки до пересечения границы пользователь дважды отменил место в очереди в течение последних 30 дней.

В завершение украинцам объяснили, что команда проекта уже работает над внедрением утвержденных правил - проводит технические доработки системы на соответствие им.

Следовательно, новые правила будут доступны после обновления функционала системы.

&quot;єЧерга&quot; по-новому: какие грузовики получат приоритет на границе и когда это заработаетОтветственность за нарушения и запуск новых правил в работу (инфографика: mindev.gov.ua)

Напомним, электронная очередь для пересечения границы - это инструмент, который позволяет водителю и перевозчику управлять собственным временем вместо ожидания пересечения границы в физической очереди перед пунктом пропуска.

Сейчас "єЧерга" работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами.

Благодаря системе границу на выезд из Украины по онлайн-записи пересекли уже более 2,2 млн транспортных средств. Из них более 200 тысяч - автобусы.

Тем временем в Государственной пограничной службе предупредили украинцев о "летних" очередях на границе и объяснили, как их можно избежать.

Читайте также, какие новые правила въезда в ЕС принял в июле Европейский парламент и как изменится пересечение границы для украинцев уже с этой осени.

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