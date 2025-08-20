В сервисе "еЧерга" изменили правила выезда из Украины: что нового

В Украине изменились правила выезда из страны автобусами через государственную границу. Изменения касаются приложения "еЧерга", которым пользуются многие украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и регионов Украины.

"Цель этих изменений - сделать пересечение границы для автобусов более прогнозируемым, а для пассажиров - комфортным, без очередей и лишнего ожидания", - сказано в сообщении.

Обновление касается прежде всего правил использования слотированной очереди в приложении:

Новое правило бронирования места в очереди

Если за 72 часа до момента пересечения границы перевозчик не забронировал слот на регулярный маршрут, оно становится свободным и доступным для регистрации "нерегулярами".

Новое правило для "коротких маршрутов" - до 400 километров и меньше

Отныне на один и тот же автобус будет разрешено бронировать столько слотов, сколько пересечений на этом автобусе планируется за сутки.

Для регулярных маршрутов теперь доступно гарантирование "слотов"

В том случае, если перевозчик стабильно выполняет регулярные рейсы, на каждый такой рейс будет сохраняться временной слот для регистрации пересечения границы для этого перевозчика.