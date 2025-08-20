В сервисе "еЧерга" изменили правила выезда из Украины: что нового
В Украине изменились правила выезда из страны автобусами через государственную границу. Изменения касаются приложения "еЧерга", которым пользуются многие украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и регионов Украины.
"Цель этих изменений - сделать пересечение границы для автобусов более прогнозируемым, а для пассажиров - комфортным, без очередей и лишнего ожидания", - сказано в сообщении.
Обновление касается прежде всего правил использования слотированной очереди в приложении:
- Новое правило бронирования места в очереди
Если за 72 часа до момента пересечения границы перевозчик не забронировал слот на регулярный маршрут, оно становится свободным и доступным для регистрации "нерегулярами".
- Новое правило для "коротких маршрутов" - до 400 километров и меньше
Отныне на один и тот же автобус будет разрешено бронировать столько слотов, сколько пересечений на этом автобусе планируется за сутки.
- Для регулярных маршрутов теперь доступно гарантирование "слотов"
В том случае, если перевозчик стабильно выполняет регулярные рейсы, на каждый такой рейс будет сохраняться временной слот для регистрации пересечения границы для этого перевозчика.
Напомним, ранее мы писали, что забронированные работники предприятий, которые имеют статус критичности, могут выезжать за границу в отпуск. Для этого надо заранее подготовить список документов.
Также 18 августа стало известно, что уже до конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет. Об этом сказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.