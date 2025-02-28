Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы
Кабинет министров прекратил функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Для выезда за границу нужны другие основания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий (Минразвития).
Как отметили в пресс-службе, Кабмин 25 февраля одобрил изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами. Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях".
"Поэтому водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях"", - пояснили в пресс-службе.
Дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, формирующему политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами, добавили в министерстве.
Напомним, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что согласно решению Кабинета министров, мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях.
Ранее решение о выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины или военная администрация.
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