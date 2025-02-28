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Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы

Украина, Пятница 28 февраля 2025 09:29
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Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы Фото: Систему "Шлях" закрыли для водителей, перевозящих гуманитарные грузы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров прекратил функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Для выезда за границу нужны другие основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий (Минразвития).

Как отметили в пресс-службе, Кабмин 25 февраля одобрил изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами. Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях".

"Поэтому водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях"", - пояснили в пресс-службе.

Дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, формирующему политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами, добавили в министерстве.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что согласно решению Кабинета министров, мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях.

Ранее решение о выезде принимали Министерство развития общин и территорий Украины или военная администрация.

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