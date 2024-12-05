Фото: Кабмин продлил проект "єЧерга" еще на два года (Getty Images)

Кабинет министров одобрил постановление о продлении экспериментального проекта "єЧерга" для бронирования времени пересечения границы. Он будет действовать еще два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что новый экспериментальный проект сосредоточится на масштабировании системы для всех видов транспортных средств, совершенствовании вопроса приоритетного проезда через границу и автоматической верификации ряда информации, которая должна присутствовать у перевозчика. Реализация нового эксперимента является логическим продолжением предыдущей его итерации. В частности, в рамках нового проекта запланировано: масштабировать услугу на все виды транспортных средств, пересекающих границу (легковые автомобили, грузовики менее 7,5 тонн);

провести интеграцию с соответствующими системами для обеспечения приоритета в очереди в соответствии с Конвецией о совместном транзите (T1), компаний, экспортирующих товары в соответствии с системой МДП или имеющих статус авторизованного экономического;

обеспечить автоматическую проверку ряда информации на момент регистрации в системе, например наличие страхового полиса ("зеленой карты"). В ведомстве отметили, что обновленный проект преследует цель существенно расширить функционал системы "єЧерга" и модернизировать ее.