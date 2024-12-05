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Кабмин продлил проект "єЧерга" еще на два года

Четверг 05 декабря 2024 19:07
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Кабмин продлил проект "єЧерга" еще на два года Фото: Кабмин продлил проект "єЧерга" еще на два года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров одобрил постановление о продлении экспериментального проекта "єЧерга" для бронирования времени пересечения границы. Он будет действовать еще два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что новый экспериментальный проект сосредоточится на масштабировании системы для всех видов транспортных средств, совершенствовании вопроса приоритетного проезда через границу и автоматической верификации ряда информации, которая должна присутствовать у перевозчика.

Реализация нового эксперимента является логическим продолжением предыдущей его итерации. В частности, в рамках нового проекта запланировано:

  • масштабировать услугу на все виды транспортных средств, пересекающих границу (легковые автомобили, грузовики менее 7,5 тонн);
  • провести интеграцию с соответствующими системами для обеспечения приоритета в очереди в соответствии с Конвецией о совместном транзите (T1), компаний, экспортирующих товары в соответствии с системой МДП или имеющих статус авторизованного экономического;
  • обеспечить автоматическую проверку ряда информации на момент регистрации в системе, например наличие страхового полиса ("зеленой карты").

В ведомстве отметили, что обновленный проект преследует цель существенно расширить функционал системы "єЧерга" и модернизировать ее.

"єЧерга"

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "Евчера". Ее ввели в десятках пунктов пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

Электронная очередь - бесплатный сервис. Регистрация производится заранее в любом удобном для этого месте, а не непосредственно на пункте пропуска.

Уведомления о приближающейся очереди поступают в электронный кабинет и в виде СМС и телефонных звонков.

Зарегистрироваться водители смогут по ссылке, а следить за прохождением очереди в открытом режиме - на сайте системы.

Напомним, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине важно развивать альтернативные логистические маршруты. Кабмин планирует утвердить соответствующую стратегию. В частности, он напомнил, что с 2022 года открыто два новых пункта пропуска с Румынией и при поддержке партнеров начата реконструкция ключевых пунктов пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией.

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