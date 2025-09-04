Штампов в паспортах больше не будет: как изменится въезд украинцев в ЕС с октября

Начиная с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе заработает новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет касаться граждан третьих стран, в том числе и Украины.

Все пассажиры должны выходить из транспорта для прохождения биометрии. На железнодорожных маршрутах процедура может отличаться в зависимости от пункта пропуска. Отказ предоставить биометрические данные будет основанием для отказа во въезде.

Напомним, правительство разрешило украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за границу во время военного положения. Цель изменений - дать молодежи больше возможностей для обучения, стажировки и легальной работы за рубежом, чтобы впоследствии полученный опыт использовать для развития Украины. Решение касается также тех, кто уже находится за границей.

Ранее РБК-Украина также рассказывало, что украинцы, особенно мужчины призывного возраста, часто сталкиваются с отказами в выезде за границу во время военного положения. Юрист Александр Курявый объяснил, какие основные причины отказов (несоответствие документов, ограничения по указу президента, проблемы с реестрами "Оберіг" или "Шлях"), как правильно действовать в такой ситуации и как обжаловать решение пограничников.