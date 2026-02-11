ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Есть системные шаги": Зеленский поручил усилить защиту инфраструктуры

Среда 11 февраля 2026 15:14
UA EN RU
"Есть системные шаги": Зеленский поручил усилить защиту инфраструктуры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту объектов инфраструктуры. Есть системные шаги, которые должны быть сделаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: Зеленский взялся за ПВО: в областях полностью перестраивают команды

Президент провел ежедневный селектор. Обсудили защиту украинской инфраструктуры от российских ударов.

"Поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями громад проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры", - рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны.

"Ожидаю доклад по выполнению", - добавил президент.

Зеленский поручил усилить ПВО

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Силы обороны сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак вражеских дронов, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Также Зеленский после недавней атаки россиян отметил, что огневые группы противовоздушной обороны будут усилены. В то же время он выразил недовольство работой Воздушных сил в отдельных регионах, в частности по уничтожению дронов-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, президент подчеркнул, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Их цель - существенно укрепить эффективность малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.

Вчера, 10 февраля, Зеленский заявил о полной перестройке работы команд ПВО в отдельных регионах страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство обороны Украины Минэнерго ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ