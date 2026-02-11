"Есть системные шаги": Зеленский поручил усилить защиту инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

В то же время он отметил, что детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны.

"Поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями громад проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры", - рассказал Зеленский.

Зеленский поручил усилить ПВО

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Силы обороны сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак вражеских дронов, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Также Зеленский после недавней атаки россиян отметил, что огневые группы противовоздушной обороны будут усилены. В то же время он выразил недовольство работой Воздушных сил в отдельных регионах, в частности по уничтожению дронов-камикадзе типа "Шахед".

Кроме того, президент подчеркнул, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Их цель - существенно укрепить эффективность малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.

Вчера, 10 февраля, Зеленский заявил о полной перестройке работы команд ПВО в отдельных регионах страны.