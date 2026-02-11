"Є системні кроки": Зеленський доручив посилити захист інфраструктури
Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист об'єктів інфраструктури. Є системні кроки, які повинні бути зроблені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Читайте також: Зеленський взявся за ППО: в областях повністю перебудовують команди
Президент провів щоденний селектор. Обговорили захист української інфраструктури від російських ударів.
"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені нами рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури", - розповів Зеленський.
Водночас він зазначив, що деталі зараз не можуть бути публічними, але є системні кроки, які повинні бути зроблені.
"Очікую на доповідь щодо виконання" - додав президент.
Зеленський доручив посилити ППО
Нагадаємо, раніше президент україни Володимир Зеленський зазначав, що Сили оборони зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак ворожих дронів, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.
Також Зеленський після нещодавньої атаки росіян наголосив, що вогневі групи протиповітряної оборони буде посилено. Водночас він висловив невдоволення роботою Повітряних сил у окремих регіонах, зокрема щодо знищення дронів-камікадзе типу "Шахед".
Окрім того, президент наголосив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета - суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках.
Вчора, 10 лютого, Зеленський заявив про повну перебудову роботи команд ППО в окремих регіонах країни.