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"Есть поддержка России". Глава МИД Польши упрекнул Навроцкого из-за решения по Зеленскому

13:13 20.06.2026 Сб
2 мин
Сикорский отметил, что Медведев обрадовался такому решению Навроцкого
aimg Татьяна Степанова
"Есть поддержка России". Глава МИД Польши упрекнул Навроцкого из-за решения по Зеленскому Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
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В России с радостью встретили решение президента Польши Кароля Навроцкого отозвать награду президента Украины Владимира Зеленского из-за переименования одного из подразделений в честь героев УПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в социальной сети Х.

Сикорский обратил внимание на пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который, комментируя решение Навроцкого об отзыве ордена у Зеленского, заявил, что это "наконец-то произошло".

Он заявил, что для Зеленского, мол, и не была ценной высшая польская награда.

"Есть поддержка, президент Навроцкий", - прокомментировал заявление Медведева глава МИД Польши.

Лишение Зеленского польского ордена

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла.

Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетного наименования "имени Героев УПА".

В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне таких безрассудных действий отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую он получил в октябре 2022 года.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.

Кроме того, посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о намерении вернуть полученный ранее Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

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