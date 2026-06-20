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"Є підтримка Росії". Глава МЗС Польщі дорікнув Навроцькому через рішення щодо Зеленського

13:13 20.06.2026 Сб
2 хв
Сікорський зауважив, що Медвєдев зрадів такому рішенню Навроцького
aimg Тетяна Степанова
"Є підтримка Росії". Глава МЗС Польщі дорікнув Навроцькому через рішення щодо Зеленського Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
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У Росії зраділи рішенню президента Польщі Кароля Навроцького відкликати нагороду президента України Володимира Зеленського через перейменування одного з підрозділів на честь героїв УПА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у соцмережі Х.

Сікорський звернув увагу на допис заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який коментуючи рішення Навроцького щодо відкликання ордена у Зеленського, заявив, що це "нарешті сталося".

Він заявив, що для Зеленського, мовляв, і не була цінною найвища польська нагорода.

"Є підтримка, президенте Навроцький", - прокоментував заяву Медведєва глава МЗС Польщі.

Позбавлення Зеленського польського ордена

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.

Такий крок Варшави став наслідком чергового дипломатичного скандалу між Україною та Польщею через історичні питання. Головним тригером кризи послужив указ Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесного найменування "імені Героїв УПА".

У Польщі, де тему УПА пов'язують виключно з Волинською трагедією та вважають геноцидом свого народу, це рішення викликало офіційний протест МЗС і хвилю обурення серед політиків.

Глава МЗС України Андрій Сибіга на тлі таких безрозсудних дій він відмовився зберігати свою державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку отримав у жовтні 2022 року.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов теж заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його минулого року нагородив президент Польщі.

Окрім того, посол України в Польщі Василь Боднар теж заявив про намір повернути отриманий раніше Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща".

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