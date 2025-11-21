ua en ru
В Кремле пожаловались, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать мирный план

Пятница 21 ноября 2025 09:13
В Кремле пожаловались, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать мирный план Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кремле заявили, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать условия мирного плана для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, Москве якобы пока не сообщали о согласии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры относительно мирного плана американского лидера Дональда Трампа.

Что предшествовало

Напомним, ранее Соединенные Штаты инициировали разработку большого плана по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

В Белом доме рассматривают этот план как "живой документ", который может быть изменен на основе обсуждений со сторонами. По данным американских СМИ, Украина положительно отнеслась ко многим пунктам во время переговоров и смогла включить некоторые из своих позиций.

Украина подтвердила готовность двигаться к реальному завершению войны, и президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не намерен препятствовать мирному процессу, комментируя результаты встречи с американской делегацией, которая передала Украине свои предложения и ряд пунктов возможного плана урегулирования.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл согласовали ориентировочные сроки подготовки и подписания будущего соглашения по американскому плану урегулирования. По информации Axios, во время переговоров в Киеве украинский лидер подтвердил готовность сотрудничать с Вашингтоном над предложенными положениями мирного плана.

Кроме того, в сети опубликовали полный текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают подписать в ближайшее время Украину и РФ.

