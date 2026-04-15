Солдаты, дипломаты и не только. Госдеп раскрыл роль Кубы в войне против Украины

Госдепартамент США сообщил Конгрессу, что Куба предоставила до 5 тысяч бойцов для войны против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Отмечается, что Гавана якобы оказала "дипломатическую и политическую поддержку Москве". Таким образом, США прямо говорят, что кубинский режим причастен к поставкам войск в армию РФ.

"Публичные записи не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть веские признаки того, что режим сознательно способствовал этому потоку войск", - говорится в несекретном отчете Госдепартамента США.

Также сообщается, что кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в российско-украинской войне.

По мнению СМИ, отчет внешнеполитического ведомства США появился на фоне того, как Белый дом усилил свою кампанию давления на Кубу, чтобы добиться смены руководства в Гаване.

"Граждане Кубы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, которые поддерживают российские военные операции в Украине", - говорится в отчете, направленном в ключевые комитеты Конгресса 8 апреля.

Оценки разнятся, но большинство информации из открытых источников свидетельствуют о том, что в Украине одновременно воюют от тысячи до 5 тысяч граждан Кубы.