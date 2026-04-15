Солдаты, дипломаты и не только. Госдеп раскрыл роль Кубы в войне против Украины

04:47 15.04.2026 Ср
Как Куба помогает России в войне против Украины?
aimg Константин Широкун
Фото: Госдеп раскрыл роль Кубы в войне против Украины (Getty Images)

Госдепартамент США сообщил Конгрессу, что Куба предоставила до 5 тысяч бойцов для войны против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

РФ заманила в армию до 15 тысяч граждан Кубы: в ГУР назвали неочевидную цель

Отмечается, что Гавана якобы оказала "дипломатическую и политическую поддержку Москве". Таким образом, США прямо говорят, что кубинский режим причастен к поставкам войск в армию РФ.

"Публичные записи не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть веские признаки того, что режим сознательно способствовал этому потоку войск", - говорится в несекретном отчете Госдепартамента США.

Также сообщается, что кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в российско-украинской войне.

По мнению СМИ, отчет внешнеполитического ведомства США появился на фоне того, как Белый дом усилил свою кампанию давления на Кубу, чтобы добиться смены руководства в Гаване.

"Граждане Кубы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, которые поддерживают российские военные операции в Украине", - говорится в отчете, направленном в ключевые комитеты Конгресса 8 апреля.

Оценки разнятся, но большинство информации из открытых источников свидетельствуют о том, что в Украине одновременно воюют от тысячи до 5 тысяч граждан Кубы.

Роль Кубы в войне в Украине

Напомним, в октябре прошлого года Forbes писало о том, что Россия начала активно восполнять потери на фронте за счет граждан Кубы.

Издание со ссылкой на украинскую разведку утверждало, что на стороне России может воевать до 25 тысяч кубинцев. Также журналисты уточняли, что для РФ выгоднее привлекать иностранцев на войну, поскольку их гибель не вызовет недовольство среди россиян.

Также сообщалось, что Россия завербовала до 15 тысяч граждан Кубы для войны против Украины. Но главная цель таких действий врага не военная, а пропагандистская.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
