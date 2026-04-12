"Готовы к смерти": президент Кубы ответил Трампу на угрозы захватить остров

Куба не боится угроз президента США Дональда Трампа относительно возможного "захвата" острова и готова защищаться в случае военной агрессии.

Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Позиция Кубы относительно угроз США

По информации издания, Мигель Диас-Канель в интервью NBC подчеркнул, что страна готова к борьбе в случае американского вторжения. Он заявил о личной готовности к самопожертвованию ради сохранения действующего режима.

"Я не боюсь. Я готов отдать свою жизнь за революцию", - подчеркнул кубинский лидер.

По словам президента, агрессия против Кубы не будет иметь оправдания и приведет к тяжелым последствиям для всех сторон.

Он также выразил сомнение в том, что американское общество поддержит войну против острова.

Отношение к блокаде и условиям Вашингтона

Диас-Канель назвал действия администрации Трампа, в частности экономическую блокаду, "несправедливыми и коварными".

Он отверг требования США о проведении многопартийных выборов, освобождении политических заключенных и признании свободной прессы.

"Мы имеем право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся замыслам Соединенных Штатов", - заявил он, отвергнув возможность своей отставки.

Президент Кубы призвал Вашингтон пересмотреть свою политику, которую он считает "жестокой и подлой" в отношении кубинского народа.