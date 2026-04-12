ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Готовы к смерти": президент Кубы ответил Трампу на угрозы захватить остров

19:20 12.04.2026 Вс
2 мин
Какие условия США отверг президент?
aimg Сергей Козачук
Фото: Куба ответила на угрозы Трампа о захвате острова (Getty Images)

Куба не боится угроз президента США Дональда Трампа относительно возможного "захвата" острова и готова защищаться в случае военной агрессии.

Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Позиция Кубы относительно угроз США

По информации издания, Мигель Диас-Канель в интервью NBC подчеркнул, что страна готова к борьбе в случае американского вторжения. Он заявил о личной готовности к самопожертвованию ради сохранения действующего режима.

"Я не боюсь. Я готов отдать свою жизнь за революцию", - подчеркнул кубинский лидер.

По словам президента, агрессия против Кубы не будет иметь оправдания и приведет к тяжелым последствиям для всех сторон.

Он также выразил сомнение в том, что американское общество поддержит войну против острова.

Отношение к блокаде и условиям Вашингтона

Диас-Канель назвал действия администрации Трампа, в частности экономическую блокаду, "несправедливыми и коварными".

Он отверг требования США о проведении многопартийных выборов, освобождении политических заключенных и признании свободной прессы.

"Мы имеем право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся замыслам Соединенных Штатов", - заявил он, отвергнув возможность своей отставки.

Президент Кубы призвал Вашингтон пересмотреть свою политику, которую он считает "жестокой и подлой" в отношении кубинского народа.

Обострение вокруг Кубы

Напомним, ситуация вокруг острова обострилась в марте 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало, что кубинская армия начала активную подготовку к возможному вмешательству американских военных. В Гаване считают, что на фоне угроз Вашингтона было бы "наивно исключать" вероятность прямого наступления США.

Кроме того, в МИД Кубы официально заявили, что страна не собирается обсуждать с Соединенными Штатами свою внутреннюю политическую систему или вопрос смены власти, назвав такие требования вмешательством в суверенитет.

Также президент Мигель Диас-Канель ранее уже отмечал, что страна готова к сопротивлению в случае реализации угроз Дональда Трампа, подчеркнув, что Гавана не поддастся внешнему давлению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Куба Дональд Трамп
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой