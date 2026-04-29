Куба настаивает на мирной позиции, а Рубио натравливает США на Гавану, - Bloomberg

21:00 29.04.2026 Ср
Вашингтон не допустит иностранные военные и разведструктуры у своих границ
aimg Анастасия Никончук
Фото: флаг Кубы (GettyImages)

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в среду, 29 апреля, резко раскритиковал заявления Вашингтона, согласно которым Гавана представляет угрозу национальной безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: "Новый рассвет" для Кубы: Трамп анонсировал военную операцию

Обострение риторики между Гаваной и Вашингтоном

Власти Кубы и США вновь обменялись жесткими заявлениями на фоне затянувшегося дипломатического противостояния.

Бруно Родригес назвал утверждения американской стороны о якобы угрозе со стороны Кубы "абсурдными", подчеркнув, что Гавана не представляет опасности для Соединенных Штатов.

Позиция США: вопросы безопасности

Госсекретарь Марко Рубио заявил в эфире Fox News, что Куба "создала условия для присутствия противников США" в регионе.

Он отметил, что Вашингтон не намерен допускать деятельность иностранных военных и разведывательных структур вблизи американских границ и назвал это угрозой национальной безопасности.

Ответ Гаваны

В ответ Бруно Родригес в публикации в социальной сети X отверг обвинения, заявив, что Куба не является агрессором и не предоставляет свою территорию для действий против других государств.

Он также подчеркнул, что страна имеет "чистую репутацию" в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Политическое противостояние в Конгрессе

На фоне разногласий в Сенате США республиканцы заблокировали попытку демократов ограничить полномочия администрации Дональда Трампа в отношении Кубы.

Решение было принято большинством голосов и фактически сохранило текущую линию давления на Гавану.

Экономическое давление и последствия

США усилили экономические ограничения в отношении Кубы, включая меры в энергетическом секторе.

Это уже привело к серьезным последствиям внутри страны: сокращению авиасообщения, закрытию туристических объектов и снижению промышленной активности.

Ограниченные поставки топлива из-за рубежа лишь частично смягчают ситуацию.

Ситуация с переговорами

Несмотря на контакты между сторонами, прогресс в диалоге остается неопределенным.

Делегация Госдепартамента США посещала Гавану с призывами к экономическим реформам, однако кубинские власти отвергли возможность политических изменений и освободить заключенных по политическим делам.

Напоминаем, что президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана не воспринимает всерьез угрозы президента США Дональда Трампа о возможном "захвате" острова и готова к защите в случае военного давления или агрессии.

Отметим, что Госдепартамент США проинформировал Конгресс о данных, согласно которым Куба могла направить до 5 тысяч бойцов для участия в войне против Украины на стороне России.

