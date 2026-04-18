"Новый рассвет" для Кубы: Трамп анонсировал военную операцию

03:09 18.04.2026 Сб
2 мин
Трамп намекнул на свержение власти на Кубе
aimg Екатерина Коваль
"Новый рассвет" для Кубы: Трамп анонсировал военную операцию Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсировал военную операцию на Кубе, назвав ее "новым рассветом" для кубинского народа после 70 лет ожидания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь американского президента, прозвучавшую на мероприятии Turning Point USA.

Читайте также: Когда Вашингтон разблокирует порты Ирана? Адмирал флота США назвал условие

Что сказал Трамп

Американский президент назвал себя "миротворцем", который "урегулировал восемь войн", и добавил, что "иногда приходится вмешиваться". Затем он перешел к Кубе:

"Очень скоро эта великая сила также принесет день, который готовился 70 лет. Он называется "новый рассвет для Кубы". Мы поможем им с Кубой. У нас много замечательных кубинских американцев, людей, с которыми жестоко обращались, чьи семьи были убиты и издевались. И теперь смотрите, что произойдет", - сказал он.

Трамп также отметил, что операция принесет "долгожданную свободу" кубинскому народу.

Разведывательная активность

Накануне у побережья Кубы было зафиксировано интенсивное разведывательное присутствие американского флота с использованием беспилотника MQ-4C Triton. Этот аппарат предназначен для морской разведки и наблюдения на больших высотах.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о якобы полном и бессрочном открытии Ормузского пролива, добавив, что такое решение положительно восприняли в Китае.

В то же время он вызвал волну критики из-за публикации в Truth Social, где был изображен в образе, напоминающем Иисуса Христа - впоследствии сообщение было удалено.

На этом фоне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью жестко раскритиковал подход Дональда Трампа к международной политике, отметив несоответствие аргументов и опасность давления силой.

Соединенные Штаты Америки Куба Дональд Трамп
