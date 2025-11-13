За двух работниц "бэк-офиса" в деле Миндича внесли залог, - источники

За двух фигурантов "дела Миндича" по коррупции в "Энергоатоме" 13 ноября внесли залог. Но в отношении них продолжают действовать судебные обязательства, в частности носить электронные браслеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердили, что за обоих фигуранток внесли залог. Там отметили, что в силе остаются все обязанности, которые были возложены на Устименко и Зорину судом:

По данным источников, под залог вышли две работницы так называемого "бэк-офиса", связанного с еще одним фигурантом дела, Александром Цукерманом. Речь идет о Лесе Устименко, за которую внесли 25 млн гривен залога и о Людмиле Зориной, за которую внесли 12 млн гривен залога.

Отметим, что Лесю Устименко 12 ноября взяли под стражу с альтернативой внесения залога в 25 млн гривен. На следующий день, 13 ноября, под стражу взяли Людмилу Зорину с альтернативой внесения залога в 12 млн гривен.

"Операция "Мидас": фигуранты

Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Среди фигурантов оказался бывший бизнес-партнер Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Разворовать могли от 100 до 200 млн долларов.

Кроме него, в деле фигурировали министр юстиции Герман Галущенко, министр экологии Светлана Гринчук, экс-министр Алексей Чернышов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, "бухгалтер" этих схем Игорь Фурсенко и многие другие люди.

Большинство из них получили подозрения и меры пресечения. Галущенко и Гринчук подали в отставку из-за скандала. Миндич и Цукерман успели сбежать за границу: против обоих в Украине введены санкции.