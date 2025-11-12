Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Мидас"

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для подозреваемой Леси Устименко, которая является фигуранткой дела "Мидас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания ВАКС.

Украинские правоохранители считают, что Устименко могла быть одной из сотрудниц бэк-офиса, который занимался отмывкой незаконно полученных денег.

Суд предусмотрел для Устименко возможность внести залог в размере 25 млн гривен.

Схема Миндича

Напомним, НАБУ и САП установили, что в Украине действовала преступная организация, которая брала взятки у контрагентов "Энергоатома".

В организацию, в частности, входили бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов.

Миронюку и Басову уже избрали меры пресечения в виде ареста.

Миндичу пока только объявили подозрение - он выехал за границу на днях.

При этом организация даже создала собственный офис по отмыванию денег, который находился в помещении семьи бывшего нардепа Андрея Деркача.

Как выяснили правоохранители, через такой офис могло пройти около 200 млн долларов.

При этом, как утверждают НАБУ и САП, деньги оттуда забирал бывший вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышев.

Также на записях бесед фигурантов, которые обнародовало НАБУ, присутствует министр юстиции Герман Галущенко.

Премьер Юлия Свириденко сегодня, 12 ноября, заявила, что Галущенко подал заявление на увольнение с должности. Представление об отставке министра юстиции уже внесли в Раду.