За двох працівниць "бек-офісу" в справі Міндіча внесли заставу, - джерела

За двох фігурантів "справи Міндіча" щодо корупції в "Енергоатомі" 13 листопада внесли заставу. Але щодо них продовжують діяти судові зобов'язання, зокрема носити електронні браслети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердили, що за обох фігуранток внесли заставу. Там зазначили, що чинними залишаються усі обов'язки, які було покладено на Устименко та Зоріну судом:

За даними джерел, під заставу вийшли дві працівниці так званого "бек-офісу", пов'язаного зі ще одним фігурантом справи, Олександром Цукерманом. Мова йде про Лесю Устименко, за яку внесли 25 млн гривень застави та про Людмилу Зоріну, за яку внесли 12 млн гривень застави.

Зазначимо, що Лесю Устименко 12 листопада взяли під варту з альтернативою внесення застави у 25 млн гривень. Наступного дня, 13 листопада, під варту взяли Людмилу Зоріну з альтернативою внесення застави у 12 млн гривень.

"Операція "Мідас": фігуранти

Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. Серед фігурантів опинився колишній бізнес-партнер Зеленського, бізнесмен Тимур Міндіч. Розкрасти могли від 100 до 200 млн доларів.

Окрім нього, у справі фігурували міністр юстиції Герман Галущенко, міністр екології Світлана Грінчук, ексміністр Олексій Чернишов, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор із безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, "бухгалтер" цих схем Ігор Фурсенко та багато інших людей.

Більшість з них отримала підозри та запобіжні заходи. Галущенко та Грінчук подали у відставку через скандал. Міндіч та Цукерман встигли втекти за кордон: проти обох в Україні введено санкції.