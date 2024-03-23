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В двух областях Украины во время ночной атаки были повреждены энергообъекты

Запорожье, Суббота 23 марта 2024 09:47
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В двух областях Украины во время ночной атаки были повреждены энергообъекты Фото: в двух областях Украины были повреждены энергообъекты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В двух областях Украины в результате ночной атаки дронов-камикадзе были повреждены энергетические объекты. Повреждения были в Днепропетровской области и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Боевая работа сил противовоздушной обороны длилась более семи часов. Вражеские дроны маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.

На юге Украины убили 12 "Шахедов": в Днепропетровской области и в Запорожье - по четыре, в Херсонской области - три, в Николаевской - один.

"К сожалению, в Днепропетровской области и Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информация о пострадавших не поступала. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага.

Ночная атака россиян

Еще с вечера 22 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске и движении "Шахедов". В частности, тревога была на юге, востоке, а также в центральных областях Украины.

Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и Харькове. Там были попадания, пострадали сотрудники ГСЧС и полиции.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего Россия выпустила 34 дрона-камикадзе, а силы ПВО сбили 31 из них.

Масштабная атака 22 марта

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом оккупантов была энергетика.

В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация была в Харькове. В "Укрэнерго" назвали вчерашнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

В результате атаки врага есть погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

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