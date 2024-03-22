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Оккупанты ударили по ДнепроГЭС, вспыхнул пожар: есть ли угроза прорыва

Запорожье, Пятница 22 марта 2024 08:42
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Оккупанты ударили по ДнепроГЭС, вспыхнул пожар: есть ли угроза прорыва Фото: оккупанты ударили по ДнепроГЭС 22 марта (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидроэнерго".

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины", - говорится в сообщении.

На станции в результате атаки возник пожар. Там трудятся чрезвычайные службы и энергетики.

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", - добавляют в "Укргидроэнерго".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях написал, что российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус. В нем находились люди.

Массированная атака

Россияне ударили по энергетике Украины в ночь на 22 марта. Запорожье было атаковано ракетами. На Запорожской АЭС есть угроза блэкаута, обесточена линия к ЗАЭС.

Также оккупанты ударили по Харькову. В городе проблемы со светом, интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Перебои со светом также есть в Днепре, Полтавской, Сумской. Известно об ударах по объектах критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В ряде областей были введены графики отключения света.

Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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