Утренняя атака на энергетику Украины - самая большая за все время войны, - "Укрэнерго"
Утренняя атака россиян на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны. Есть повреждения энергетических объектов во многих регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.
"Это была самая большая, наверное, атака за все время по энергетической системе Украины. Она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты", - заявил Кудрицкий.
По его словам, удары были по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Враг целил в разные объекты энергосистемы - генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.
В результате масштабной атаки повреждение энергетических объектов в разных регионах Украины. Кудрицкий подчеркнул, что больше всего пострадал Харьков, там масштаб повреждений самый большой.
"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов о статусе повреждений ДнепроГЭС. Сейчас нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - сказал Кудрицкий.
Масштабная атака
В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.
Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС есть угроза полного обесточивания. Тяжелая ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.
Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.
Известно о жертвах в Хмельницком и пострадавших в разных областях.
Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.