Утренняя атака на энергетику Украины - самая большая за все время войны, - "Укрэнерго"

Утренняя атака россиян на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны. Есть повреждения энергетических объектов во многих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Это была самая большая, наверное, атака за все время по энергетической системе Украины. Она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты", - заявил Кудрицкий.

По его словам, удары были по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Враг целил в разные объекты энергосистемы - генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

В результате масштабной атаки повреждение энергетических объектов в разных регионах Украины. Кудрицкий подчеркнул, что больше всего пострадал Харьков, там масштаб повреждений самый большой.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов о статусе повреждений ДнепроГЭС. Сейчас нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - сказал Кудрицкий.