У двох областях України під час нічної атаки були пошкоджені енергооб'єкти

У двох областях Україні внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе були пошкоджені енергетичні об'єкти. Пошкодження були у Дніпропетровській області та Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

"На жаль, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

На півдні України вбили 12 "Шахедів: у Дніпропетровській області і в Запоріжжі - по чотири, у Херсонській області - три, у Миколаївській - один.

Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Ворожі дрони маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

Нічна атака росіян

Ще з вечора 22 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск та рух "Шахедів". Зокрема, тривога лунала на півдні, сході, а також у центральних областях України.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Харкові. Там було влучання, постраждали співробітники ДСНС та поліції.

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього Росія випустила 34 дрона-камікадзе, а сили ППО збили 31 з них.

Масштабна атака 22 березня

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом окупантів була енергетика.

Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація була у Харкові. В "Укренерго" назвали вчорашню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.

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