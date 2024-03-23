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Россияне атаковали "Шахедами" Харьков: в городе раздаются взрывы

Харьков, Суббота 23 марта 2024 00:22
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Россияне атаковали "Шахедами" Харьков: в городе раздаются взрывы Фото: в Харькове раздались взрывы во время тревоги (ОК "Юг")
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы ВСУ сообщают о враждебном БпЛА в районе города и советуют находиться в укрытиях.

Также наши военные предупреждают о применении баллистического вооружения в Харьковской области. В регионе идет воздушная тревога.

Напомним, россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде северных центральных и восточных областей объявлена воздушная тревога.

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