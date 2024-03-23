Россияне атаковали "Шахедами" Харьков: в городе раздаются взрывы

Фото: в Харькове раздались взрывы во время тревоги (ОК "Юг")

В Харькове во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы ВСУ сообщают о враждебном БпЛА в районе города и советуют находиться в укрытиях. Также наши военные предупреждают о применении баллистического вооружения в Харьковской области. В регионе идет воздушная тревога.