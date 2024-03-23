Россияне атаковали "Шахедами" Харьков: в городе раздаются взрывы
Фото: в Харькове раздались взрывы во время тревоги (ОК "Юг")
В Харькове во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Воздушные силы ВСУ сообщают о враждебном БпЛА в районе города и советуют находиться в укрытиях.
Также наши военные предупреждают о применении баллистического вооружения в Харьковской области. В регионе идет воздушная тревога.
Напомним, россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде северных центральных и восточных областей объявлена воздушная тревога.